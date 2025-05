Heinäluoma ja Kumpula-Natri Helsingin sote-leikkauksista: ”Härski ryöstöretki, riistoa ja epäloogista sanelua”

Eduskunnan täysistunnon lähetekeskustelussa hallituksen Helsingin sote-palveluihin kahdessa vuodessa esittämät 35 miljoonan euron leikkaukset aiheuttivat vähemmän yllättäen puheenvuoropyyntöjen vyöryn ja kiivasta debattia. Susanna Luikku Demokraatti

– Härski ryöstöretki helsinkiläisten veronmaksajien kukkarolle. On järjetöntä ja epäloogista rangaista siitä, että alue toimii juuri kuten hallitus on esittänyt, eli hoitaa talouttaan vastuullisesti. Nyt tilanne ja viesti on se, että rahat viedään ja aina vain leikataan, tehtiin mitä ja miten tahansa, Eveliina Heinäluoma (sd.) kommentoi.

Demareista Miapetra Kumpula-Natri moitti esitystä epäloogisuudesta ja siitä, ettei ”tässäkään asiassa ole suostuttu kuuntelemaan asiantuntijoita tai hakemaan ratkaisuja, vaan jatketaan jääräpäistä sanelua”.

– Helsingin riisto, jossa hallituksen käsi on syvällä sen taskussa, Kumpula-Natri tiivisti.

JÄRIN yllättävää ei ole sekään, että etenkin kokoomusedustajat puolustelivat päätöstä edellisen hallituksen sote-uudistukseen jättämillä ”valuvioilla”.

Kuitenkin myös kokoomusta edustavat poliitikot, väistyvä pormestari Juhana Vartiainen etunenässä, ovat arvostelleet kovin sanoin leikkauksia, kutsuen niitä muun muassa mielivaltaiseksi ja järjettömäksi rangaistukseksi.

Muusta oppositiosta hallituksen päätöstä ryöpyttivät etenkin Minja Koskela (vas.) ja Atte Harjanne (vihr.). Lisää aiheesta ”Helsingin taloudellinen tilanne on niin paljon parempi kuin muiden” – Näin pääministeri Orpo selventää pääkaupungin lisäleikkauksia

Koskelan mukaan hallituksen viesti on, että tekivät alueet mitä tahansa, aina leikataan ja viedään rahoitus. Harjanne puolestaan kysyi, miksi hallitus vihaa Helsinkiä.

Muutamat edustajat nostivat myös esiin epäilyksen siitä, ettei hallituksessa joko tiedetä tai välitetä, mikä on julkisen terveydenhuollon toimivuus paitsi yleisesti myös juuri tiiviisti kansoitetulla ja kasvavalla pääkaupunkiseudulla.

Tietyillä kriittisillä sektorilla, kuten esimerkiksi mielenterveyspalveluissa, ilman työterveyshuoltoa tai varoja yksityisten palvelujen käyttöön avun saaminen ja hoitopolulle pääsy on Helsingissä käytännössä mahdotonta palvelujen ruuhkautumisen vuoksi.