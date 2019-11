Heinäluoma jyrähtää Macronin kohulausunnosta: ”Suomessakin pitäisi pysähtyä eikä jatkaa vanhojen rukousnauhojen pyörittämistä – Nato-sanakirjaa aihetta päivittää”

Ranskan presidentti Emmanuel Macron hämmensi hiljattain lausumalla The Economist -lehden haastattelussa, ettei Eurooppa voi enää luottaa siihen, että Yhdysvallat puolustaisi liittolaisiaan.

Hänen mukaansa Nato on ”aivokuollut” ja Yhdysvaltojen ja sen Nato-liittolaisten väliltä puuttuu koordinointi.

Macron vaatikin voimakkaasti eurooppalaisen puolustuksen kehittämistä.

SDP:n europarlamentaarikko Eero Heinäluoma pitää Macronin lausuntoa pysäyttävänä.

– Macronin kannanoton ääreen pitäisi Suomessakin pysähtyä eikä jatkaa vanhojen rukousnauhojen pyörittämistä. Nato-sanakirjaa on aihetta päivittää uusilla sivuilla, Heinäluoma toteaa.

Heinäluoman mielestä Macron sanoo ääneen sen, mitä moni on jo jonkun aikaa ajatellut:

– Yhdysvaltain sitoumus puolustaa eurooppalaisia Nato-jäsenmaita ei ole ollenkaan selvä. Presidentti Trumpin lausunnot ja toiminta ovat kaivaneet maata Naton alta jo pidemmän aikaa. Kun Trump kysyy, miksi amerikkalaiset uhraisivat kansalaistensa henkiä puolustaakseen jotain Montenegroa, moni miettii, mitä muita erisnimiä Montenegron sijalle voi laittaa, Heinäluoma toteaa.

Heinäluoma viittaa Trumpin vuoden 2018 lausuntoihin, jossa Yhdysvaltain presidentin tulkittiin kyseenalaistavan sitä, puolustustaisiko Nato tuoretta pientä jäsenmaata Montenegroa.

– Trumpin aika Yhdysvaltain johdossa on tietysti ohimenevä, mutta johtopäätös jää. Yhdysvaltain sitoumukset muita maita kohtaan eivät ole absoluuttisia vaan riippuvaisia kulloisistakin vaalituloksista, Heinäluoma näkee.

”Lommo tulee myös Naton kylkeen.”

Heinäluoman mukaan Naton uskottavuuden kannalta oma ongelmansa on Turkin hyökkäys Syyriaan.

– Naton johdon lausunnot, joiden mukaan Turkilla on omien rajojensa ulkopuolella oikeutettuja turvallisuushuolia, ovat hämmentäviä. Yhdysvallat ja Nato ovat vuosia sanoneet, ettei Venäjällä voi olla mitään turvallisuusintressejä omien rajojensa ulkopuolella. Nyt Nato sanoo ääneen, että tämän kerhon jäsenmailla on tällaisia turvallisuusintressejä, jotka oikeuttavat yksipuoliseen ja kansainvälisen oikeuden vastaiseen toimintaan. Turkin Syyria-operaatiosta lommo tulee myös Naton kylkeen, Heinäluoma sanoo.

– Trump on julistanut, että Nato-sitoumukset ovat voimassa, jos maat täyttävät velvoitteensa USA:ta kohtaan. Kurdien kylmäverinen hylkääminen tyhjentää tämänkin linjauksen uskottavuuden. Kurdit olivat maksaneet tuhansilla ihmishengillä sitoumustaan ISIS:n nujertamiseksi ja Yhdysvaltain auttamiseksi. Nyt he saavat huomata, ettei tälläkään ole uudessa reaalipolitiikassa merkitystä, hän jatkaa.

”Onneksi valtiojohdossamme ja kansan suuressa enemmistössä ei missään vaiheessa ole hurahdettu.”

Heinäluoma toteaa Macronin kannanoton korostavan Suomen turvallisuuspoliittisen linjavalinnan oikeutta.

– Huolehdimme itse omasta uskottavasta puolustuksesta ja olemme valmiita kehittämään yhteistyöverkostoja niin Pohjoismaiden, EU:n kuin Natonkin suuntaan. Emme kuitenkaan ulkoista omaa puolustustamme muille.

Heinäluoma katsookin, että Macronin logiikka EU:n puolustusyhteistyön kehittämisestä on oikea.

– Suomen kannattaa olla eurooppalaisen yhteistyön kehittämisessä aktiivinen. EU:n sisällä yhteenkuuluvuus ja keskinäinen riippuvuus on aitoa. Olemme lähellä toisiamme ja kykeneviä pitämään omat lupauksemme.

– Onneksi valtiojohdossamme ja kansan suuressa enemmistössä ei missään vaiheessa ole hurahdettu nyt tyhjäksi osoittautuneisiin Nato-turvallisuuslupauksiin. Vaikka valtiojohdon ulkopuolella Nato-intoa on ollut partipoikamaisesti, on Suomen vahva oma linja säilynyt uskottavana. Presidentti Niinistö ansaitsee tässä suuren kiitoksen, sillä hänen johdonmukaisuutensa asiassa on viime vuosina ollut erityisen tärkeätä.