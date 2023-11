Heinäluoma: ”On keskeistä, että nyt keskitymme toimimaan yhteistuumin, hautaamme pikkupolitikoinnin”

Euroopan parlamentissa käytiin tiistaina keskustelu Venäjän toimista Suomen itärajalla. SDP:n meppi Eero Heinäluoma sanoo tiedotteessaan keskustelun käydyn hänen aloitteestaan. DEMOKRAATTI Demokraatti

Rajatilanne ja Venäjän toimet otettiin asialistalle parlamentin täysistunnon äänestyksessä maanantaina. Heinäluoman ehdotusta kannatti 359 edustajaa kymmenen edustajan äänestäessä vastaan. Kaikki isot ryhmät olivat keskustelun kannalla.

– On todella tärkeää, että koko Euroopassa muodostetaan nyt yhteinen tilannekuva siitä, mitä rajalla tapahtuu. Tiedon jakaminen ja Venäjän toiminnan näkyväksi tekeminen ovat keskiössä, kun varmistetaan muiden EU-maiden ymmärrys ja tuki Suomelle, Heinäluoma arvioi tiedotteessaan.

Sosialidemokraattien ryhmäpuheenvuoron käyttänyt Heinäluoma muistutti puheessaan Venäjän tavoitteista, joista yksi on hajaannuksen ja eripuran luominen ja siten epävakauden aiheuttaminen. Hän peräänkuuluttaa yhtenäisyyttä ja johdonmukaista toimintaa.

– Suomi on täysin sitoutunut oikeusvaltioperiaatteisiin. Rajavalvonta on ammattitaitoista ja Suomen kansainvälisiä sitoumuksia kunnioittavaa. Unionin lainsäädäntö, periaatteemme ja keskinäinen solidaarisuutemme antavat ainekset selvitä Venäjän ahdistelusta, Heinäluoma korosti puheessaan.

– Suomi ja muut EU:n rajamaat tarvitsevat unionilta ja parlamentilta täyden tuen. Frontexin on oltava valmis auttamaan. Komissiolta odotetaan ehdotuksia uusiksi pakotteiksi. EU:lla täytyy olla valmius tukea Itä-Suomen ja muiden raja-alueiden yhteisöjä myös rahallisesti, Heinäluoma jatkoi.

HEINÄLUOMA kertoo tiedotteessaan, että keskustelussa mukana ollut EU:n sisäasioista vastaavana komissaari Ylva Johansson otti vahvan kannan unionin tuen ja toimien puolesta. Hän muistutti, että olemme nähneet saman aiemminkin, oli kyseessä sitten Puola, Latvia tai Liettua. Hänen mukaansa EU:n toimintaa ohjaa päättäväisyys ja solidaarisuus, solidaarisuus niin jäsenmaita kuin turvaa hakevia kohtaan.

– Suomen itäraja on EU:n raja, ja voitte luottaa EU:n tukeen. 60 Frontexin virkailijaa on valmiudessa, Johansson mainitsi puheenvuorossaan parlamentille.

Heinäluoma kertoo, että neuvoston puolesta puheenvuoron käytti puheenjohtajamaa Espanjan valtiosihteeri Ángeles Moreno Bau, joka korosti yhteistyön tärkeyttä. Baun mukaan EU:n toimintasuunnitelma rajaturvallisuudesta vuodelta 2021 täytyy laittaa käytäntöön. Tärkeää on, että EU sitoutuu maahanmuutto- ja pakolaispakettiin ja sen läpiviemiseen, johon tarvitaan kaikki EU:n instituutiot.

Heinäluoman mukaan Suomi sai keskustelun aikana hyvin yksituumaisen tuen ja laajaa ymmärrystä parlamentin poliittisilta ryhmiltä ja puheenvuoron käyttäneiltä.

Komissaari Johanssonin mukaan asian käsittely jatkuu komissiossa.

– EU on selkänoja, jonka horjumattomaan tukeen Suomen täytyy voida luottaa. Käyty keskustelu osoittaa, että Venäjän toimet tuomitaan laajana rintama ja koko EU on valmis suojelemaan rajojaan, turvaten samalla turvapaikanhakijoiden ihmisoikeudet. On keskeistä, että nyt keskitymme toimimaan yhteistuumin, hautaamme pikkupolitikoinnin ja laitamme asiat tärkeysjärjestykseen, Heinäluoma päättää tiedotteensa.