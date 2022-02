Heinäluoma: ”Putin tulee yllättymään lännen vastatoimien voimasta – Venäjä on pitkään yliarvioinut voimansa”

Euroopan synkin päivä sitten toisen maailmansodan, SDP:n europarlamentarikko Eero Heinäluoma kuvaa Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Heikki Sihto

– Tilanne on Ukrainalle ja ukrainalaisille kammottava. Tämä päivä jää maailmanhistoriaan synkkyyden ja julmuuden päivänä. Maailmansodista ei ilmeisesti ole opittu mitään. Tuhansia syyttömiä ukrainalaisia, siviilejä ja maataan puolustavia sotilaita, kuolee Venäjän toimien takia, Eero Heinäluoma sanoo.

Heinäluoma sanoo Venäjän jäävän yksin ja että Vladimir Putin ajaa maan kansainvälisesti erityislaatuiseen häpeänurkkaan. Venäjä tulee Heinäluoman mukaan maksamaan toiminnastaan kovaa hintaa.

Hän myös arvioi, että Venäjä on jo pitkään yliarvioinut omat voimavaransa ja mahdollisuutensa päättää naapurivaltioiden asioista.

Tähän kohtaan lännen on pakko vetää raja, tätä ei siedetä, tästä ei enää edetä.

– EU ja koko länsi on vastatoimissa yhdessä rintamassa. Venäjä vielä yllättyy vastatoimien voimasta ja yksituumaisuudesta.

Heinäluoma muistuttaa, että Venäjän vastaiset pakotteet osuvat osin kipeästi myös länsimaihin. Hän pitää hinta kovana, mutta vaihtoehtoja ei ole.

Venäjä on pitkään toistanut, että sen talous kestää pakotteiden vaikutukset. Eero Heinäluoma on tästä toista mieltä. Hänen mielestään mikään maa ei nykyään pitkään selviä kansainvälisen kaupan ja työnjaon ulkopuolella. Pakotteet osuvat myös tavallisiin venäläisiin.

– Venäjän vastaisista pakotteista tulevat niin kovat ja pitkäaikaiset, että väistämättä kaikki venäläiset tulevat niistä kärsimään. Jossain vaiheessa tämä aiheuttaa kuohuntaa myös Venäjän sisällä.

Edessä on mahdollisesti jopa uusi maailmanpalo, jos Venäjän sotatoimet laajenevat Ukrainasta.

Heinäluoma uskoo, että Putinin sotatoimilla ei ole laajaa aitoa kannatusta Venäjällä. Hän sanoo tilanteen olevan toinen kuin Krimin valtauksen kohdalla, jolloin alue siirtyi Venäjän hallintaan verettömästi.

– Ukrainassa on kyse veljeskansasta. Venäläiset eivät hyväksy näin kovaa väkivallan käyttöä Ukrainassa, tälle tulee vielä vastareaktio.

Tämän hetkisen tiedon perusteella Heinäluoma arvioi, että Venäjän toimien kohde on Ukraina. Hänellä on synkkä arvio siitä, jos Venäjä alkaisi laajentaa sotatoimiaan muihin maihin

– Edessä on mahdollisesti jopa uusi maailmanpalo, jos Venäjän sotatoimet laajenevat Ukrainasta muihin maihin, Heinäluoma arvioi.

Hän kuitenkin uskoo, tässä tilanteessa sota on jäämässä Ukrainan ja Venäjän väliseksi, vaikka sen vaikutukset koskettavat koko maanosaa ja laajemmaltikin maailmaa.

– Tilanteen takia koko Euroopassa varmasti nostetaan valmiustasoa, mutta en usko, että Ukrainan kriisi ensisijaisesti vaikuttaisi esimerkiksi Itämeren tilanteeseen.

Heinäluoma uskoo, että Venäjän sotatoimet jättävät pysyvät jäljen myös Suomen ja Venäjän välisiin suhteisiin. Hän pitää tärkeänä, että tässä uudessa tilanteessa Suomi toimii maltilla ja järjestäytyneesti. Olennaista on tukea valtiojohdon toimintaa.

– Silloin ei pidä säntäillä kun kriisi on päällä. Presidentti ja pääministeri toimivat hyvässä yhteistyössä ja eduskuntaa on hyvin informoitu tilanteen etenemisestä. Nyt tarvitaan vakaata ja ennustettavaa toimintaa. Euroopan Unionin jäsenyys on jo tähän mennessä osoittautunut meille äärimmäisen tärkeäksi turvallisuustekijäksi, vielä enemmän kuin jösenyydestä päätettäessä aikoinaan ajateltiin.

