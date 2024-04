Heinäluomalta kovaa tekstiä Venäjästä ja Putinista – vaatii lisää tukea Ukrainalle

Eero Heinäluoman mukaan Venäjän presidentinvaalit loukkasivat myös Ukrainan itsenäisyyttä. Demokraatti Demokraatti

Euroopan parlamentti on hyväksynyt tänään päätöslauselman Venäjän epädemokraattisista presidentinvaaleista ja niiden laittomasta ulottamisesta miehitetyille alueille.

SDP:n europarlamentaarikko Heinäluoma oli mukana neuvotteluissa. Päätöslauselmassa kehotetaan Euroopan unionin jäsenvaltioita ja kansainvälistä yhteisöä olemaan tunnustamatta Venäjän presidentinvaalien tuloksen legitiimiyttä.

– Venäjän presidentinvaalien tulos ei tainnut yllättää ketään. Maan oppositio on vangittuna, maanpaossa tai surmattuna. Todelliset poliittiset haastajat estetty asettumasta ehdolle ja vapaa media ajettu alas. Kansalaisyhteiskunta on tukahdutettu ja kansalaisia vangittu mielensä osoittamisesta. Vaalit eivät siis todellakaan olleet vapaat eivätkä reilut, vaan näytös istuvan presidentin valtakauden jatkamiseksi, Heinäluoma sanoo tiedotteessa.

Hänen mukaansa on sanoinkuvaamattoman häpeällistä on, että Venäjä järjesti äänestyksiä myös Ukrainan laittomasti miehitetyillä alueilla, aseistettujen sotilaiden tarkkailun ja painostuksen alla.

EU-parlamentti tuomitsee jyrkästi kaikenlaiset vaalirikkomukset, joihin Vladimir Putinin hallinto syyllistyi 15.-17. maaliskuuta 2024 pidettyjen Venäjän ”presidentinvaalien” aikana sekä kansalaisoikeuksien ja poliittisten oikeuksien pitkäaikaisen ja järjestelmällisen polkemisen ja loukkaamisen ennen vaaleja.

Päätöslauselmassa korostetaan, että se, että Venäjä kieltäytyi sallimasta riippumatonta kansainvälistä tarkkailua presidentinvaaleissaan vastoin Etyjin osallistujavaltiona tekemiään kansainvälisiä sitoumuksia, osoittaa ennennäkemätöntä demokratian taantumista.

– Venäjän muutos on venäläisten itsensä tehtävä. Vain he itse voivat palauttaa demokratian maahansa. Kuten Aleksei Navalnyi ennen kuolemaansa ja maan oppositio ennen vaaleja vetosi, saapui Putinin vastustajia protestimielessä samaan aikaan äänestyspaikoille sunnuntaina keskipäivällä. Nämä kansalaiset edustavat toisenlaista Venäjää, uutta Venäjää, Venäjää, jota meidän on syytä tukea, Heinäluoma sanoo.

Euroopan parlamentti vaatii, että Venäjä ja sen joukot lopettavat kaiken sotilaallisen toiminnan sekä iskunsa asuinalueille ja siviili-infrastruktuuriin, vetävät kaikki sotajoukkonsa pois Ukrainan koko kansainvälisesti tunnustetulta alueelta, lopettavat ukrainalaissiviilien pakkosiirrot, vapauttavat kaikki vangittuina olevat ukrainalaiset, etenkin lapset, ja lopettavat pysyvästi Ukrainan suvereniteetin, itsenäisyyden ja alueellisen koskemattomuuden loukkaamisen ja uhkaamisen.

– Putinin käyttäessä tekaistua vaalivoittoa oikeuttaakseen sotatoimet Ukrainassa, tulee Euroopan unionin seistä Ukrainan ja ukrainalaisten rinnalla entistä lujemmin. Tukemme Ukrainalle tulee jatkua horjumattomana ja sitä tulee lisätä, ei vähentää, Heinäluoma sanoo.