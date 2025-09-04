Politiikka
4.9.2025 12:44 ・ Päivitetty: 4.9.2025 14:09
Heinäluomalta sivallus: ”Keskisarjan kesän kova uho osoittautui täysin tyhjän tynnyrin kolinaksi”
Perussuomalaiset taipuivat ja hyväksyivät EU:n yhteisen ilmastotavoitteen, sanoo SDP:n kansanedustaja Eveliina Heinäluoma.
Heinäluoma avaa tiedotteessaan, kuinka hallitus hyväksyi tänään valtioneuvoston istunnossa Suomen myönteisen kannan komission esitykseen, jonka mukaan EU-jäsenmaiden tulisi vähentää 90 prosenttia ilmastopäästöistään vuoteen 2040 mennessä.
Komission esitys on välitavoite polulla kohti unionin hiilineutraaliutta, jonka tavoite on asetettu vuoteen 2050.
– Vielä heinäkuussa puolueen varapuheenjohtaja Teemu Keskisarja uhosi, ettei ”persuministeriöltä” ole tulossa ”mitään vihreän valon tapaistakaan” EU:n yhteiselle ilmastotavoitteelle.
Heinäluoman mukaan on selvää, että Suomen on seistävä EU:n ilmastotavoitteiden takana.
– Kovista puheista huolimatta jälleen näemme, kuinka perussuomalaiset taipuivat ja hyväksyivät EU:n yhteisen ilmastotavoitteen. Keskisarjan kesän kova uho osoittautui täysin tyhjän tynnyrin kolinaksi.
EU-komissio esitti heinäkuussa, että EU-maat vähentäisivät päästöjä 90 prosenttia vuoteen 2040 mennessä suhteessa vuoden 1990 tasoon.
Hallitus tukee komission ehdotusta edellyttäen, että komission jatkotyötä ohjaavina periaatteina huomioidaan riittävällä tavalla maankäyttösektorin epävarmuudet, teknologianeutraalius, kustannustehokkuus ja teknologiset nielut.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.