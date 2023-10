Heinäluoman mitta tuli täyteen: ”Tämä porsaanreikä on vihdoinkin poistettava”

SDP:n europarlamentaarikko Eero Heinäluoma (sd.) kiinnittää Facebook-päivityksessään huomiota Hamasin rahoitukseen. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Hamasin julma terroristinen hyökkäys on järkyttänyt meitä kaikkia. Kuolleita israelilaisia on jo yli tuhat, heistä valtaosa siviilejä, joukossa täysin viattomia nuoria ja lapsia, Heinäluoma päivittää ja lisää, että terroristijärjestön rahoituksesta on saatu uutta tietoa.

Hän viittaa päivityksessään mediatietoihin, joiden mukaan Hamas ja Palestiinan islamilainen jihad olisivat saaneet elokuusta 2021 kesäkuuhun 2023 käyttöönsä yhteensä 134 miljoonaa dollaria rahoitusta kryptovaluutoilla. Hamasin osuus olisi 41 miljoonaa dollaria, selvää ei ole, onko sitä käytetty sen tuoreessa hyökkäyksessä Israeliin.

– Hamas ja muut terroristijärjestöt suosivat kryptovaluuttoja, sillä nyt se tarjoaa keinon kiertää kansainvälisiä pakotteita. Tämä porsaanreikä on vihdoinkin poistettava, Heinäluoma päivittää.