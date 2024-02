Heinäluoman valtuustoaloite tuottaa tulosta – näin Helsingin Asema-aukion taksitoiminta muuttuu

Kansanedustaja ja SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Eveliina Heinäluoma jätti joulukuussa Helsingin kaupunginvaltuustossa aloitteen “villien taksien” toiminnan sääntelemiseksi. Johannes Ijäs Demokraatti

Aloitteessa oli myös 12 muuta allekirjoittajaa.

– Mediassa on kerrottu lukuisista lieveilmiöistä, jotka liittyvät niin sanottujen villien taksien toimintaan Helsingissä. Lieveilmiöistä yksi vakavimmista on taksitolppien omiminen ja reviirimäinen jakaminen, jota osa villien taksien kuskeista harjoittaa. Kaupungin on korkea aika puuttua tähän toimintaan, Heinäluoma sanoi joulukuisessa tiedotteessaan.

Helsingin kaupungin liikennejärjestelmäyksikön päällikkö Heikki Palomäki kertoi tänään kansanedustaja Heinäluoman järjestämässä taksialan ja kansanedustajien keskustelutilaisuudessa Pikkuparlamentissa, että tilannetta on lähdetty edistämään vuoden alusta.

Ensimmäiseksi toimia suunnitellaan Helsingin päärautatieaseman vieressä olevalle Asema-aukiolle.

– Tarkastelu keskittyy nimenomaan siihen, että me kilpailutamme asema-aukion taksitoiminnalle, Palomäki kertoi.

Syksyllä tilannetta on määrä tarkastella laajemmin.

Kaupunki on tähän asti pitänyt kaikkia taksitolppia avoimina kaikille taksiliikenneluvan saaneille.

Helsingissä ydinkeskusta-alueille takseille varattuja kohteita on noin 30.

Asema-aukiolle muutoksia pyritään saamaan aikaan jo ensi kesäksi. Palomäen mukaan nyt on selvinnyt, että kilpailutus on lakimiesten tulkinnan mukaan mahdollista. Kilpailutuksen perusteella valittaisiin Asema-aukiolla toimivat taksiyrittäjät.

ASEMA-AUKIOLLE on määrä suunnitella liikenteen ohjausjärjestelyt, jotka tukisivat kilpailutettua toimintaa. Mahdollisesti paikalle hankitaan myös kulunvalvontajärjestelmä kuten puomitusta ja operaattori pyörittämään järjestelmää.

Palomäen mukaan Helsinki-Vantaan lentokentällä ja Helsingin satamissa on jo käytössä puomijärjestelmiä, ja vain kilpailutuksessa pärjänneet pääsevät alueelle. Asema-aukiolle ei kuitenkaan tule välttämättä aivan samanlaista järjestelmää.

Asema-aukion taksitoiminnan järjestämisen tarjouskilpailuun voivat osallistua kaikki yritykset. Palvelutasolla ja turvallisuudella on kriteereissä suuri merkitys.

– Tavoitteena on saada järjestelyt toteutettua kesään 2024 mennessä.

Kaupungilla ei ole aiemmin vastaavaa kilpailutusta ollut, joten aikataulussa on epävarmuuksia.

Palomäen arvio on, että kulunvalvontaa tarvitaan. Pelkkä pysäköinninvalvonta ja poliisin valvonnan lisääminen ei riitä, vaikka kilpailutus olisi tehty.

PALOMÄKI näkee, että Asema-aukio on eräänlainen käyntikortti monille Helsinkiin ja Suomeenkin tulijalle. Siksi on tärkeää, että taksipalvelut pelaavat ja esimerkiksi yleistä levottomuutta on vähän.

Palomäen mukaan uudistuksessa pyritään huomioimaan niin taksimatkustajien kuin -autoilijoiden näkökulma, kuten turvallisuuden tunne.

Palomäki muistuttaa myös, että Asema-aukio ei ole ainoa kohta, vaan sen lähiympäristössäkin voi harjoittaa taksitoimintaa.

– Rautatieaseman ympäristössä on muita taksitolppia…Sitten on sen lisäksi paikkoja, joissa voi jättää matkustajan ja ottaa matkustajan nopeasti kyytiin.

Näille jättöpaikoille ohjataan ensisijaisesti muut kuin kilpailutuksessa valitut toimijat.

LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN puheenjohtaja, tamperelainen kansanedustaja Jouni Ovaska (kesk.) totesi Helsingin Asema-aukion olevan mielenkiintoinen harjoitus, jota seurataan myös Tampereella ja muualla Suomessa.

Hallituspuolueiden kansanedustajista tilaisuudessa puhui kokoomuksen Sari Sarkomaa. Hän kävi läpi sitä, millaisia toimia hallitus suunnittelee taksialalle.

– On aivan selvää, että me tarvitsemme uusia toimia, että me voimme palauttaa luottamuksen taksialaan, että ammattilaiset voivat turvallisesti harjoittaa omaa ammattiaan. Tarvitaan lupavalvontaa ja myöskin sanktioita, jos pelisääntöjä ei noudateta, Sarkomaa sanoi.

Sarkomaa arveli, että tänään järjestetty tilaisuus jo saattoi vaikuttaa siihen, että liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.) julkaisi eilen tiedotteen, jonka mukaan hallitus aloitti jo kesällä 2023 valmistelemaan toimia, joilla korjataan taksialan epäkohtia ja lisätään luottamusta alaan.

Ranne kertoi tiedotteessaan muun muassa, että liikenteen palveluista annetun lain taksisääntelyä on tarkoitus muuttaa useista toimista koostuvalla paketilla. Muutosten esivalmistelussa on selvitetty keinoja ennakkovalvonnan parantamiseksi esimerkiksi arvioimalla alalle pääsyn vaatimusten kiristämistä, kuljettajakoulutuksen lisäämistä ja kielitaidon merkitystä.

Esivalmistelussa on arvioitu myös erilaisia keinoja lisätä viranomaisyhteistyötä taksialan valvonnassa.

Arviomuistio taksisääntelyn korjaamiseksi tarvittavista toimista on lähdössä lausuntokierrokselle toukokuussa.

Ehdotus hallituksen esitykseksi lainsäädäntömuutoksista lähtee lausuntokierrokselle syksyllä 2024 ja se annetaan eduskunnan käsittelyyn kevätistuntokaudella 2025.