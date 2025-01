Heitä asevelvollisuusiän nosto koskisi – takautuvuus vielä selvityksessä

Asevelvollisuuslaissa mainittua reserviläisyyden yläikärajaa puuhataan nostettavaksi 60 vuodesta 65 vuoteen. Puolustusministeriön kansallisen puolustuksen yksikön päällikkö Markku Viitasaari avaa Demokraatille, keitä muutos koskisi. Simo Alastalo Demokraatti

– Uudistus koskee muodollisesti kaikkia yli 60-vuotiaita. Alkuperäinen tarkoitus oli ulottaa asevelvollisuusiän nosto vain tietyllä kriteeristöllä määritettäviin henkilöihin, mutta se todettiin esivalmistelussa muun muassa yhdenvertaisuuslain takia vaikeaksi, joten juridisesti muutos koskee koko ikäluokkaa, Viitasaari sanoo.

Hän muistuttaa, että vain kourallisella 60-vuotiaista on tällä hetkellä sodanajan sijoitus.

– Muutos koskisi ehkä joitakin kymmeniä tai joitakin satoja henkilöitä. Esimerkiksi tiedotusalan tai viestinnän ammattilaisia, psykologeja, lääkäreitä, ehkä pappeja, tiedusteluanalyytikkoja, kuten varttuneempia tällaisiin tehtäviin sijoitettuja tiedemiehiä, joilla on halua ja kykyä. Tehtävät eivät yleensä edellytä sellaista fyysistä suorituskykyä, mitä muuten edellytämme reserviltä.

– Meillä on tälläkin hetkellä hyvin pieni joukko edes yli 50-vuotiasta päällystöä sijoitettuna mihinkään.

TARVE asevelvollisuusiän nostolle on lähtöisin hallitusohjelmasta, jonne se on päätynyt muun muassa reserviläiskentän toiveesta. Viitasaaren mukaan myös Puolustusvoimilla on erityisosaajille tarpeita.

Mikäli laki menee läpi, Puolustusvoimat voi viime kädessä määrätä yli 60-vuotiaita palvelukseen. Harkinnassa painaa Viitasaaren mukaan reserviläisten oma halukkuus.

– Lähtökohta on se, että harkinta perustuu Puolustusvoimien tarpeeseen ja yksilön haluun.

Tuleva lakiesitys ei liity mihinkään muihin ikärajoihin, kuten esimerkiksi niin kutsuttuun varareserviin, jonne armeijan vielä käymättömät tai miehistöön kuuluvat reserviläiset siirtyvät lain mukaan 50 vuotta täytettyään. Varareservistä voidaan määrä tarvittaessa palvelukseen aina asevelvollisuusiän ylärajaan saakka eduskunnan suostumuksella.

– Varareservi säilyy samanlaisena kuin nytkin.

VIITASAAREN mukaan asevelvollisuusiän nostossa riittää vielä selvitettävää. Edessä on myös lausuntokierros, ennen kuin hallitus voi asiasta lakiesityksen eduskunnalle antaa. Selvitettävien kysymysten listalla on Viitasaaren mukaan muun muassa takautuvuus, se, koskisiko iän nosto 65 vuoteen jo kuusikymmentä täyttäneitä vai vain henkilöitä, jotka täyttävät kuusikymmentä mahdollisen muutoksen tultua voimaan.

Yleensähän lainsäädäntö ei tule voimaan takautuvasti. Jos ihminen on päässyt kuusikymppisenä pois reservistä, onko nyt aito mahdollisuus, että hän tulisi sijoitetuksi lakimuutoksen jälkeen uudelleen?

– Tätä ei ole vielä kyetty selvittämään.

Asevelvollisuusiän nosto on irrotettu muista asevelvollisuuslain muutostarpeista. Seuraavaksi luonnosta valmistellaan lausuntokierrokselle.

Tavoitteena on, että hallitus antaisi lakiesityksen eduskunnalle kevätkauden aikana. Mikäli eduskunta lain hyväksyy.

Laki voisi Viitasaaren arvion mukaan tulla voimaan syksyllä tai ensi vuoden alusta.