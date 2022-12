Helenin toimitusjohtaja eroaa – Osmo Soininvaara kommentoi

Yhtiö ilmoitti Weckströmin siirtyvän tammikuussa muihin tehtäviin Helenin ulkopuolelle. Hän on toiminut Helenin toimitusjohtajana liki kolme vuotta.

Helenin mukaan yhtiö on uudistunut Weckströmin johtaja-aikana voimakkaasti muun muassa investoimalla puhtaaseen ja vähäpäästöiseen energiantuotantoon. Weckströmin mukaan yhtiö on edistänyt merkittävästi vihreää siirtymää.

Helenin hallituksen puheenjohtaja Osmo Soininvaara kiittää Weckströmiä yhteistyöstä ja tavoitteiden edistämisestä.

- Helen on uudistunut yli odotusten hänen johdollaan. On ollut hienoa seurata, kuinka Juha-Pekan johdolla hiilineutraalisuusprojektit ovat edenneet toimintaympäristön muutoksista huolimatta ja digitaalisuus on tuotu oleelliseksi osaksi tämän päivän asiakaskokemusta, Soininvaara sanoo tiedotteessa.