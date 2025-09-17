Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Tiede ja teknologia

17.9.2025 06:58 ・ Päivitetty: 17.9.2025 06:58

Hellekuolemien määrä kolminkertaistui Euroopassa – ”Todellinen kuolonuhrien määrä voi olla vielä suurempi”

LEHTIKUVA / AFP / DAMIEN MEYER

Tutkijoiden mukaan helleaalto arviolta kolminkertaisti lämmöstä johtuvien kuolemien määrän Euroopassa tänä kesänä. Kaikkiaan arviolta noin 16  500 ihmistä kuoli kesällä ilmastonmuutoksen aiheuttaman lämpenemisen seurauksena, tutkijat sanovat.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Tutkimuksen ovat tehneet Britanniassa Imperial College Londonin tutkijat yhdessä London School of Hygiene & Tropical Medicinen epidemiologien kanssa.

Tutkijaryhmä arvioi myös, että ilmaston lämpeneminen nosti lämpötiloja keskimäärin 2,2 celsiusastetta yli 850:ssä Euroopan kaupungissa kesäkuun ja elokuun välisenä aikana.

Tutkimustulokset ovat samansuuntaisia kuin aiemmin esimerkiksi Nature Medicine -tiedelehdessä julkaistu tutkimus, jonka mukaan kesällä 2023 helteiden vuoksi kuoli yli 47  000 ihmistä.

TUTKIJOIDEN mukaan hellekuolemien määrää on ylipäätään aliarvioitu huomattavasti. Sairaaloissa kuolinsyyt on yleensä kirjattu esimerkiksi sydänkohtauksiksi tai muiksi syiksi, jotka pahenevat erityisesti ikääntyneillä ihmisillä lämpötilojen noustessa ja ovat siten helteen aiheuttamia.

Tutkijat arvioivat suurimman hellekuolemien määrän tulleen Roomasta, jossa heidän arvionsa mukaan kuumuus aiheutti yli 800 ihmisen kuoleman. Perässä tuli Ateena yli 600 arvioidulla helteen aiheuttamalla kuolemalla sekä Pariisi yli 400 ihmisen kuolemalla.

Tutkimuksessa ei otettu huomioon kaikkia alueita Euroopassa, kuten Balkanin maita, jotka niin ikään kärsivät kovista helteistä tänä kesänä.

Kulunut kesä oli tilastollisesti Euroopan neljänneksi kuumin mittaushistorian aikana.

-  Helleaallossa jopa 2-4 ​​asteen lämpötilan nousu voi olla elämän ja kuoleman kysymys tuhansille ihmisille. Helleaaltoja kutsutaankin hiljaisiksi tappajiksi, sanoi tutkimuksen toinen kirjoittaja Garyfallos Konstantinoudis AFP:n mukaan.

TUTKIMUKSESSA on käytetty mallintamismenetelmää kuolonuhrien ennustamiseen ennen virallisten kuolintilastojen julkaisemista. Tämä johtuu siitä, että kuolintilastojen julkaiseminen kestää useissa tutkimuksen kohteena olleissa Euroopan maissa hyvin kauan.

-  On mahdotonta saada käsiinsä reaaliaikaisia tilastoja tällä hetkellä, mutta arviot ovat hyvin lähellä oikeita lukuja, tutkijoihin kuuluva Friederike Otto kertoi lehdistötilaisuudessa AFP:n mukaan.

Britanniassa tehtyä tuoretta tutkimusta tukevat useat tunnetut ilmasto- ja terveysalan tutkijat.

Readingin yliopistossa Britanniassa ilmakehää tutkiva Akshay Deoras sanoi, että vaikka tutkimus ei nojaa virallisiin kuolintilastoihin, ovat arvion tekemiseen käytetyt menetelmät silti varovaisia – mikä tekee tutkimustuloksesta hänen mielestään vieläkin hälyttävämmän.

-  Todellinen kuolonuhrien määrä voi olla vielä suurempi, Deoras sanoi AFP:n mukaan.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Heikki Sihto

Politiikka
14.9.2025
Säästö vai kosto? – Järjestöjen avustus­leikkaukset ovat keino päästä eroon hallituksen kritisoijasta
Lue lisää

Teuvo Arolainen

Kolumnit
14.9.2025
Analyysi: ”Nelli-koiran nimi on muutettu” – Liiat anonyymihahmot syövät journalismin luotettavuutta
Lue lisää

Kari Sallamaa

Kirjallisuus
14.9.2025
Arvio: Pahaa Putinia ken pelkäisi?
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU