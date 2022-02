Helpdor työllistää viranomaisia – Yli 200 yhteydenottoa ongelmista

Helpdoriin ennakkoon maksettuja rahoja jäänyt palauttamatta, vaikkei kuluttaja ole saanut tilaamaansa palvelua. Demokraatti.fi/STT

Useilla kuluttajilla on ollut ongelmia kodin palveluita tarjoavan Helpdorin kanssa, kertoo Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) tiedotteessaan. Tiedotteen mukaan Helpdorin toimintatapa perustuu siihen, että sen kautta voi tilata esimerkiksi remontteja, huoltotöitä ja muita kodin palveluita, joita Helpdorin sopimuskumppanit suorittavat ympäri maata.

Vuodesta 2018 alkaen Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on tullut noin 200 yhteydenottoa Helpdoria koskevista ongelmista. Kuluttajat eivät esimerkiksi ole saaneet tilaamaansa palvelua eivätkä ennakkoon maksamiaan rahoja takaisin. Kymmenet tapaukset ovat edenneet Kuluttajariitalautakuntaan.

- Tapauksissa toistuu se, että sovittua palvelua ei ole suoritettu, ennakkoon maksettuja rahoja ei palauteta lupauksista huolimatta ja yritykseen on hyvin vaikea saada yhteyttä, kertoo KKV:n kuluttajaneuvonnan ryhmäpäällikkö Anne Lemponen tiedotteessa.

Myyjä ei voi väistellä vastuutaan tekeytymällä vain välittäjäksi.

Lemposen mukaan kuluttajan kannattaa pääsääntöisesti maksaa työstä vasta, kun työ on tehty.

Ongelmien taustalla on muun muassa se, että Helpdor näkee olevansa pelkkä palveluiden välittäjä eikä niiden myyjä.

- Kuluttajalle pitää aina olla selvää, kenen kanssa sopimus tehdään. Se taho, jonka kanssa kuluttaja neuvottelee sopimuksen ja asioi, on lähtökohtaisesti myyjä. Myyjä ei voi väistellä vastuutaan tekeytymällä vain välittäjäksi tai alustan ylläpitäjäksi, toteaa kuluttaja-asiamies Katri Väänänen tiedotteessa.

Kuluttaja-asiamies on vaatinut Helpdoria selkeyttämään toimintatapaansa niin, että kuluttajalle on selvää, onko Helpdor palvelun myyjä vai välittäjä. Kuluttaja-asiamiehen mukaan myös epäselvää hinnoittelua on korjattava.

Kuluttaja-asiamiehen neuvottelut Helpdorin kanssa eivät vielä ole johtaneet toivottuun tulokseen, mutta yritys on luvannut korjata toimintaansa 8. maaliskuuta mennessä.

STT ei tavoittanut Helpdoria kommentoimaan asiaa torstaina puhelimitse tai sähköpostitse.