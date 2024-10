Helsingin apulaispormestari: Koulukeskustelu ajautui taas vastakkainasettelua lisääväksi

Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Johanna Laisaari sanoo, että viimeaikainen koulukeskustelu on ajautunut taas vastakkainasettelua lisääväksi sekä lasten ja nuorten näkökulmasta syyllistäväksi. Demokraatti Demokraatti

Keskustelua on nostanut Jyväskylän yliopiston ja opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) tutkimus, jossa tarkasteltiin vuoden 2022 Pisa-tutkimuksen pohjalta maahanmuuttajataustaisten oppilaiden osaamista.

Laisaari korostaa tiedotteessa aikuisten esimerkkiä.

– Kun me odotamme, etteivät lapset ja nuoret kiusaa ja hauku toisiaan, niin ensimmäinen askel on itse käyttäytyä asiallisesti ja kunnioittavasti kaikkia ihmisiä kohtaan. Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus turvalliseen arkeen Helsingissä ja meidän aikuisten tulee se mahdollistaa.

LAISAAREN mukaan OKM:n selvityksestä nousee selkeästi esiin se, että lukeminen ja sosioekonominen tausta ovat koulumenestyksen keskeisimmät muuttujat.

Maahanmuuttajatausta ei siis itsessään ennusta huonoa menestystä oppimisessa ja opinnoissa, apulaispormestari tähdentää.

Laisaaren mukaan tärkeää onkin vahvistaa muun muassa suomen kielen opetusta ja lukutaitoa sekä kodin ja koulun välistä yhteistyötä maahanmuuttajataustaisten vanhempien kanssa ja huolehtia koulutuksellisen yhdenvertaisuuden vahvistumisesta jokaisessa koulussa.

Laisaari nostaa esiin myös sen, että maahanmuuttajalasten osallistumisastetta varhaiskasvatuksessa tulisi lisätä. Myös lapsiperheköyhyyttä Helsingissä tulee torjua.

– Olemme tehneet paljon töitä sen eteen, että koulutuksellinen yhdenvertaisuus on mahdollista kaikille lapsille ja nuorille taustasta huolimatta. Helsinki haluaa kaupunkistrategiansa mukaan olla maailman paras ja yhdenvertaisin paikka oppia, Laisaari sanoo.

OKM:N tutkimuksen mukaan maahanmuuttajataustaisten oppilaiden lukutaito oli kaikkien suomalaisoppilaiden tavoin heikentynyt vuoteen 2012 verrattuna.

Matematiikassa ja luonnontieteissä osaamiserot maahanmuuttajataustaisten ja kantaväestön oppilaiden välillä olivat puolestaan kaventuneet. Erojen kaventuminen johtuu kantaväestön oppilaiden tulosten voimakkaammasta heikkenemisestä.

Toisen sukupolven maahanmuuttajataustaiset oppilaat menestyivät kaikilla arviointialueilla ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajataustaisia oppilaita paremmin.