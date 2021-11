”Helsingin järjestöherrat kääntävät selkänsä” – Keskustan kansanedustaja syyttää EK:ta ja Akavaa taantumuksellisuudesta

Kansanedustaja Hilkka Kemppi (kesk.) tuomitsee Akavan ja Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) johtajien kannanoton, jossa hämmästellään yhdessä suomalaisten yliopistojen hallitusten puheenjohtajien kanssa keskustan koulutuslinjaa. Kemppi kutsuu kannanottoa vastuuttomaksi, vahingolliseksi ja perusteettomaksi. DEMOKRAATTI Demokraatti

”Helsingin järjestöherrat kääntävät selkänsä nuorten koulutustarpeille ja yritysten työvoimapulalle. Keskusjärjestöjen linja on taantumuksellinen ja huterasti perusteltu,” Kemppi toteaa tiedotteessaan.

Suomi tarvitsee Kempin mukaan lisää korkeakoulutusta kautta maan, ei vähemmän.

”Korkeakoulutuksen rakenteellisen kehittämisen suunta on muuttunut ja se on hyvä uutinen ennen kaikkea suomalaisille nuorille ja yrityksille. Keskustan johdolla on siirrytty keskittämisestä kohti osaamistarpeisiin vastaavaa ja kasvua tukevaa korkeakoulupolitiikkaa.”

Kemppi sanoo olevansa pettynyt, että EK ja Akava ovat julistautuneet kokoomuslaisen keskittävän koulutuspolitiikan takuuhenkilöiksi. Hän kaipaa järjestöiltä uutta luovaa koulutuspoliittista ajattelua.

Kempin mukaan tehdyt päätökset 10 000 uudesta aloituspaikasta sekä uusien koulutusvastuiden jakamisesta joka ilmansuuntaan ovat ”tervetullut alkuräjähdys”. Akavan ja EK:n linja edustaa ”elitististä keskittämislinjaa”, joka vie koulutusmahdollisuudet kauemmaksi sekä unohtaa maakuntien nuorten ja korkeakoulujen tarpeet.

”Olen tehnyt koulutuspolitiikkaa työkseni yli kymmenen vuotta. Koko tämän ajan koulujen rakenteellinen kehittäminen on tarkoittanut keskittämistä ja leikkauksia. Se tie on kuljettu loppuun. EK ja Akava tekohengittäisivät vanhaa näivettämislinjaa ja kutsuvat sitä ”työrauhaksi””, Kemppi sanoo.

”Minä vastaan keskusjärjestöille: Kuulkaa nuorten sekä yritysten tarpeita kautta maan, ja tulkaa tähän päivään. Kasvua ja uusia innovaatioita syntyy pian. Olemme kuulleet alueiden vahvan viestin osaajapulasta, johon nyt vastaamme tosissamme. On vastuutonta, että edistyksellisinä pitämäni tahot laittavat kapuloita rattaisiin.”