Helsingin kirjamessuilla käydään myös kirjallisuuden ja musiikin vuoropuhelua

Helsingin Kirjamessujen tämän vuoden erikoisuutena nähdään kolmelta taiteilijalta tilattu teos, joka perustuu kirjallisuuden ja musiikin vuoropuhelulle. Teoksen nimi on Koiran työ ja sen on luonnut Finlandia-palkittu kirjailija Pajtim Statovci sekä laulaja-lauluntekijät Samuli Putro ja Ringa Manner.

Taiteilijat esittävät teoksen Messukeskuksessa ainoastaan kerran, lauantaina 30.10. klo 18.30.

Tekijät valikoituivat ajankohtaisista kiinnostavista taiteilijoista. Pajtim Statovci on yksi kansainvälisestikin menestyneimmistä suomalaisista kirjailijoita, jolla on oma vahva ääni kirjoittajana. Samuli Putro on jo vuosikymmeniä koskettanut suomalaisia tarinallisilla sanoituksillaan ja Ringa Manner on monilahjakkuus, joka tunnetaan Ruusut-yhtyestä ja The Hearing -sooloprojektista.

– Sosiaalinen media on polarisoinut tapaamme keskustella, olla toistemme kanssa. Koiran työ -esitys kokoaa yhteen tästä ilmiöstä syntyneitä tunteita ja pyrkii käymään niiden kanssa dialogia. Pitääkö aina olla jotakin mieltä? Miten elää, jos ei tiedä tai osaa olla mitään mieltä?

– Teoksessa kertojana on työhönsä leipiintynyt taiteilija, joka päättää ottaa koiran. Hän toivoo koirasta uutta alkua, sitä että hän voisi vihdoin luopua ihmissuhteiden ja taiteen tekemisen aiheuttamasta piinasta. Tarinan edetessä koirasta tulee hänelle vähän samantyyppinen projekti kuin yhdestä hänen taideteoksistaan, ja hän alkaa tuottaa koirastaan pakkomielteisesti somesisältöä. Yllättäen koira saa suosiota, jota hän ei ole koskaan osakseen saanut, kertovat taiteilijat teoksesta.

– Kirjamessuilla eri taidemuodot kohtaavat. Ääni on äänikirjojen myötä tullut osaksi kirjallisuutta ja samalla äänen ja kirjallisuuden keskinäinen suhde on muuttunut. Kirjallisuus on läsnä myös musiikissa. Teos Koiran työ on askel lähemmäksi uudenlaista yhteistyötä musiikin ja kirjallisuuden välillä, summaa kirjamessujen ohjelmajohtaja Ronja Salmi.

Helsingin Kirjamessut järjestetään 28.-31.10.2021 Messukeskuksessa. Kirjamessujen yhteydessä ovat Antikvaariset kirjamessut, levymessut ja hyvien viinien äärelle kutsuva Viinikylä. Tapahtuma on avoinna torstaista lauantaihin 28.-30.10. klo 10-20 ja sunnuntaina 31.10. klo 10-18.