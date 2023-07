Helsingin liikenne saattaa puuroutua tänään – ”Suosittelemme varaamaan tavallista enemmän aikaa”

Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin vierailu vaikuttaa tänään liikenteeseen Helsingin keskustassa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Pääkaupunkiseudulla liikkuu useita saattueita ennen tapaamista, sen aikana ja tapaamisen jälkeen, poliisi kertoo tiedotteessa. Suurimmat vaikutukset liikenteeseen ja jalankulkuun lienevät hieman ennen kello 13:a iltapäivällä, kun presidentti Sauli Niinistö tapaa Bidenin Presidentinlinnassa.

Toisen kerran liikennettä pysäytettäneen 14:n maissa, kun Pohjoismaiden pääministerit saapuvat Presidentinlinnaan. Poliisi ei ole varmistanut tarkkoja kellonaikoja, mutta on kertonut liikenteen pysäytysten kestävän mahdollisesti jopa 40 minuuttia.

Liikenteen poikkeusjärjestelyt keskittyvät Kauppatorin ympäristöön. Pohjoisesplanadi on suljettu Sofiankadun ja Päävartiontorin välillä. Kulku Mariankadun ja Päävartiontorin kautta Katajanokalle on suljettu. Katajanokalle ja Katajanokan terminaaliin pääsee Pohjoisrannan kautta suoraan Kanavakadulle.

Olympiaterminaaliin kulkevien henkilöautojen suositellaan kulkevan Tehtaankadun kautta. Liikenne Eteläesplanadilla sujuu normaalisti.

Aleksanterinkatu on suljettu moottoriajoneuvoliikenteeltä välillä Meritullinkatu-Snellmaninkatu. Ajoneuvot ohjataan kulkemaan Pohjoisrannasta Esplanadien suuntaan reittiä Kirkkokatu-Unioninkatu ja Pohjois-Esplanadilta Pohjoisrantaan reittiä Fabianinkatu-Aleksanterinkatu-Snellmaninkatu-Kirkkokatu.

Esimerkiksi Kauppatori on kokonaan kiinni torstaina alkaen kello 7. Yksityisen vesiliikenteen kulku Eteläsatamaan on estetty.

HELSINGIN Seudun Liikenteen HSL:n mukaan varmimmat liikennevälineet Helsingin suuntaan matkaaville ovat huomenna metrot ja lähijunat.

Eniten vierailu näyttää vaikuttavan raitioliikenteeseen Helsingin keskustassa. Raitiolinjat 4 ja 5 ajavat Aleksanterinkadulla ja Katajanokalla harvennettua liikennettä. Linjan 4 lähdöistä vain tunnuksella 4T ajavat raitiovaunut ajavat Katajanokalle asti.

- Olemme poliisilta saaneet tietää mahdollisten liikennepysäytysten olevan pisimmillään noin 40 minuutin mittaisia. Tarkat pysähdysten sijainnit ja ajankohdat saadaan tietoon vasta myöhemmin, Anton Aaltonen HSL:n viestinnästä kertoo.

Hänen mukaansa on kuitenkin mahdollista, että esimerkiksi osaan keskustaa kiertävistä raitiolinjoista voi vaikuttaa useampikin eri liikennepysähdys reitin varrella, joka voi näkyä tiettyjen linjojen liikenteessä viivästyksinä silloin pidempäänkin.

– Suosittelemme varaamaan liikenteeseen tavallista enemmän aikaa.

BUSSILIIKENTEESEEN vaikutukset ovat pienemmät, mutta poikkeuksia on ja viivästyksiin on hyvä varautua myös keskustaan ajavilla busseilla. Kampin Lapinrinteessä on muutama pysäkki suljettu. Niitä käyttää normaalisti Kampista Länsiväylälle ajavia ruuhkalinjoja ja yölinjoja sekä Lauttasaaren liikennettä, esimerkiksi bussi numero 21. Nämä bussit ajavat poikkeusreittiä Mechelininkadun ja Pohjoisen Rautatiekadun kautta.

Suomenlinnan lauttaliikenne hoidetaan Katajanokalta lähtevän Suomenlinnan huoltolautan laiturista. Katajanokan huoltolaituri sijaitsee Katajanokan kärjessä, ja sieltä on noin 9 minuutin kävelymatka Katajanokan terminaalille. Katso kävelyreitti laiturilta Katajanokan terminaalille Reittioppaasta.

Poliisi on tähän mennessä saanut kolme ilmoitusta mielenilmauksista Esplanadilla, Senaatintorilla ja Kampin keskuksessa.