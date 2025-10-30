Helsingin SDP: Myönteisiä muutoksia kaupungin budjettiin

Helsingin demarit iloitsevat, että moni SDP:n vaalilupauksista näkyy konkreettisesti Helsingin kaupungin budjetissa. Pormestarin talousarvioehdotuksesta 2026 päästiin sopuun tänään. Demokraatti Demokraatti

– Meillä oli vahva tahtotila saada meille demareille ja helsinkiläisille tärkeitä tavoitteita läpi. Tässä me myös onnistuimme, kaupunkiympäristön apulaispormestari Johanna Laisaari sanoo SDP:n budjettineuvotteluryhmän tiedotteessa.

Demariryhmä sanoo maan hallituksen toimien ja heikon taloudellisen tilanteen aiheuttaneen helsinkiläisille ahdinkoa. Kesän strategianeuvotteluissa SDP onnistui saamaan kaupungin strategiaan helsinkiläisten arkea helpottavia asioita, joista moni näkyy myös budjetissa.

– Jokaisen helsinkiläisen on saatava laadukasta hoitoa ja hoivaa silloin, kun sitä tarvitsee. Siksi meille oli tärkeää saada neuvotteluissa läpi hoitotakuu kaupunkilaisille. Sen myötä lääkärille ja hoitajalle pääsee kiireettömissä tilanteissa 14 vuorokauden kuluessa, valtuustoryhmän 1. varapuheenjohtaja Niilo Toivonen kertoo tiedotteessa.

Myös peruskoulun 1. ja 2. luokkien ryhmäkokojen pienentämiseen on varattu rahaa.

HELSINGIN työttömyysaste on noussut vuoden aikana huolestuttavasti ja erityisesti nuorisotyöttömyys on ennätyslukemissa. SDP:n ryhmä huomauttaa, että Orpon hallituksen toimet tilanteen parantamiseksi ovat jääneet heikoksi.

Demarit nostivat työllisyyden hoidon keskeiseksi neuvotteluteemaksi ja -tavoitteeksi, Toivonen kertoo.

– Nopeasti kasvava työttömyys vaikuttaa kaupungin elinvoimaan, veropohjaan ja palveluiden rahoittamiseen. Mutta työttömyys ei ole vain taloudellinen ongelma, se on inhimillinen kriisi, joka heikentää hyvinvointia, yhteenkuuluvuutta ja osallisuutta.

Toivosen mukaan aikuisten työllistymiseksi tarvitaan täsmätoimia. SDP haluaa, että jokainen työtä hakeva saa laadukasta palvelua ja ohjausta.

– Siksi varmistamme kaupungin työllisyyspalveluiden resurssit vastaamaan kasvaneita tarpeita. Lisäksi suuntaamme miljoona euroa ammatillisen koulutuksen työvoimapula-alojen koulutuspaikkoihin, jotta työn saaminen ei jäisi kiinni puuttuvasta koulutuksesta.

KOHONNEIDEN asumisen kustannusten torjuminen on SDP:lle tärkeää. Helsingin asumisoikeus oy:n (Haso) asukkaiden vastikkeet ovat kohonneet huomattavasti ja nousevat edelleen. SDP halusi kohdistaa budjetissa rahaa asian ratkaisuun.

– Pääomitamme Hasoa 2 miljoonalla eurolla, jotta asumisen hinta ei käy kohtuuttomaksi, Laisaari sanoo.

Laisaaren mukaan kaupunkilaisten arjen toimivuus on demareille tärkeä asia, joten kaupunkiympäristöön panostetaan. Yleisten alueiden kunnossapitoa vahvistetaan tulevalle vuodelle, hän kertoo.

HELSINGIN päihdetilanteen parantamiseksi budjettiin saatiin kahden miljoonan euron varaus lisätoimiin. Valtuustoryhmän 3. varapuheenjohtaja Jenni Hjelt kertoo, että tukea kohdennetaan erityisesti huumeiden käytön ehkäisyyn ja haittojen vähentämiseen, ja työssä hyödynnetään myös uusia menetelmiä ja hoitomuotoja.

– Lisäksi neljännen Symppiksen valmistelu käynnistetään, ja sen toteuttamisessa painotetaan toimivien ja mielekkäiden tilaratkaisujen löytymistä, Hjelt kertoo tiedotteessa.

Symppis on matalan kynnyksen päiväkeskus, joka tarjoaa terveys- ja sosiaalineuvontaa päihdeasiakkaille.

Hjeltin mukaan SDP:llä on iso huoli erittäin haavoittuvassa asemassa olevien parissa työskentelevien pienipalkkaisten työntekijöiden jaksamisesta, johon hankaloitunut päihdetilanne vaikuttaa. Hjelt kertoo, että SDP neuvotteli miljoona euroa lisää palkkakehitysohjelmaan, jotta näiden työntekijöiden palkkoja voidaan korottaa.

MAAN hallituksen leikkauksia ammatilliseen koulutukseen SDP pitää todella haitallisina nykyisessä työttömyystilanteessa. Siksi ammatillisen koulutuksen perusrahoitukseen lisätään kolme miljoonaa euroa.

SDP:n pitkän aikavälin tavoite on nostaa varhaiskasvatuksen osallistumisastetta. Tähän yhtälöön ei varhaiskasvatusta vaivannut sijaispula sovi.

– Vahvistamme budjetissa varhaiskasvatuksen sijaisresursseja. Erityisesti nopeasti saatavilla olevien omien sijaisten määrää kasvatetaan, valtuustoryhmän 2. varapuheenjohtaja Minna Salminen sanoo.

SDP nostaa budjetista esiin, että ensi vuoden aikana mahdollistetaan seniorikeskusten rakentamisen ripeä jatkuminen myös sen jälkeen, kun valtion investointiavustus päättyy.

– Edistämme kiireellisesti Vuosaaren seniorikeskuksen toteuttamista ja aikaistamme sen valmistumista mahdollisimman paljon. Tälle on Vuosaaressa huutava tarve, apulaispormestari Laisaari sanoo tiedotteessa.