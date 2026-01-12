Helsingin Työväen Pursiseuran historiikki on Vuoden urheilukirja

Pirkka Leinon kirjoittama purjehdushistoriikki Vapaisiin tuuliin – Helsingin Työväen Pursiseura 1925-2025 valittiin maanantaina vuoden 2025 kotimaiseksi urheilukirjaksi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Helsingin Työväen Pursiseuran kustantama juhlakirja kertoo purjehdusseuran 100-vuotisesta historiasta.

Vuoden urheilukirjan valitsivat entiset jäätanssijat Susanna Rahkamo ja Petri Kokko.

- Vapaisiin tuuliin on erinomaisesti toteutettu historiateos, jonka tarina on sidottu kiinnostavalla tavalla aikaan ja Suomen historiaan. Teoksen kuvitukseen on panostettu ja se sisältää runsaasti historiallisesti merkittäviä, hienoja kuvia, Rahkamo ja Kokko perustelivat tiedotteessa.

Pirkka Leino on turkulainen historianopettaja ja tietokirjailija, joka on kirjoittanut useita purjehdus- ja veneilyaiheisia kirjoja.

Vuoden urheilukirja on valittu vuodesta 1980 lähtien, joten palkinto jaettiin nyt 46. kerran. Kilpailun järjestäjänä toimii Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus Tahto.