Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Kirjallisuus

12.1.2026 13:45 ・ Päivitetty: 12.1.2026 13:45

Helsingin Työväen Pursiseuran historiikki on Vuoden urheilukirja

LEHTIKUVA / RONI REKOMAA
Vuoden urheilukirja -kilpailun voittanut kirjailija Pirkka Leino teoksensa kanssa palkintotilaisuudessa Helsingissä.

Pirkka Leinon kirjoittama purjehdushistoriikki Vapaisiin tuuliin – Helsingin Työväen Pursiseura 1925-2025 valittiin maanantaina vuoden 2025 kotimaiseksi urheilukirjaksi.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Helsingin Työväen Pursiseuran kustantama juhlakirja kertoo purjehdusseuran 100-vuotisesta historiasta.

Vuoden urheilukirjan valitsivat entiset jäätanssijat Susanna Rahkamo ja Petri Kokko.

- Vapaisiin tuuliin on erinomaisesti toteutettu historiateos, jonka tarina on sidottu kiinnostavalla tavalla aikaan ja Suomen historiaan. Teoksen kuvitukseen on panostettu ja se sisältää runsaasti historiallisesti merkittäviä, hienoja kuvia, Rahkamo ja Kokko perustelivat tiedotteessa.

Pirkka Leino on turkulainen historianopettaja ja tietokirjailija, joka on kirjoittanut useita purjehdus- ja veneilyaiheisia kirjoja.

Vuoden urheilukirja on valittu vuodesta 1980 lähtien, joten palkinto jaettiin nyt 46. kerran. Kilpailun järjestäjänä toimii Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus Tahto.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Susanna Luikku

Politiikka
10.1.2026
Uskonnonopetuksesta viriämässä riita: katsomusaine on poliitikoille iso mörkö
Lue lisää

Mikko Majander

Kohti Ruotsin vaaleja
10.1.2026
Murtuuko oikeistovalta? Ensi vuoden kiinnostavimmat vaalit Suomelle pidetään Ruotsissa
Lue lisää

Janne Riiheläinen

Kolumnit
9.1.2026
Janne Riiheläinen: Venezuelasta tuli leimakirves vasemmiston mätkimiseen – ajan hengessä
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU