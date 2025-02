Helsinki Hallin osakekaupalle poikkeuslupa ulkoministeriöltä

Ulkoministeriö myönsi torstaina poikkeusluvan areenayhtiö Helsinki Halli Oy:n osakkeiden kaupalle. Osakkeet omistavat venäläisoligarkit ovat EU:n asettamien Venäjä-pakotteiden piirissä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Poikkeusluvan saaja on Trevian Kasvu -kiinteistösijoitusyhtiö.

Trevian Kasvu jätti poikkeuslupahakemuksen ulkoministeriöön tammikuun alussa. Osakkaiden kauppa tuli mahdolliseksi, kun EU vahvisti joulukuussa Venäjään kohdistuvan 15. pakotepaketin, johon sisältyi poikkeuslupaperuste.

Ulkoministeriö kertoo tiedotteessaan, että poikkeuslupa edellyttää osakkeista saatavan kauppahinnan jäädyttämistä. Kaupasta saatavat rahat siirtyvät siis Ulosottolaitoksen haltuun.

Helsingin areenan kaupasta päästiin sopimukseen marraskuussa. Tuolloin Trevian Kasvu kertoi ostavansa areenan määräysvaltaiset C-osakkeet Arena Events -yhtiöltä, jossa määräysvaltaa käyttävät venäläisoligarkit Gennadi Timtshenko, Arkadi ja Boris Rotenberg sekä jälkimmäisen poika Roman Rotenberg. Roman Rotenbergiä lukuun ottamatta he ovat kaikki EU:n asettamien Venäjä-pakotteiden piirissä.

Areenan kauppahintaa ei ole kerrottu julkisuuteen.

Kauppa vaatii vielä lupaa Ulosottolaitokselta. Ulosottolaitos kertoi niin ikään torstaina, että Helsingin areenaan liittyvää osakekauppaa koskeva lupa-asia on vireillä. Hakemus on saapunut 8. tammikuuta.

Ulosottolaitoksen mukaan lupa-asian käsittely on parhaillaan käynnissä.

HELSINGIN areena on ollut käytännössä tyhjillään Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan ja siitä seuranneiden pakotteiden vuoksi. Myös areenan laskuja on ollut rästissä. Trevian Kasvu on maksanut muun muassa hallin maanvuokrarästejä.

Yhtiön mukaan jokaisen yksittäisen laskun maksaminen on vaatinut ulkoministeriön luvan.

Areenalta katkaistiin sähköt syyskuussa, koska muun muassa sähkö- ja lämmityslaskuja oli rästissä. Valot ja lämmöt saatiin takaisin päälle marraskuussa.

Helsingin kaupunki kertoi marraskuussa aikovansa ostaa Helsingin areenan tontin. Kaupungin mukaan osto on tarkoitus tehdä vaihtokauppana tontin omistajan työeläkeyhtiö Elon kanssa. Vaihtokaupassa Elon on määrä saada kaupungilta osuus Koskelassa sijaitsevasta tontista ja yksi rakennuspaikka Roihuvuoresta.

Trevian Kasvu kertoi aiemmin pyrkivänsä saamaan hallin käyttöön kevään aikana.