Helteen matka EK:n johtoon vaati rohkeutta: ”Pohjimmiltani olen vain arka maalaistyttö”

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n toimitusjohtajaksi on valittu Minna Helle. Hän aloittaa tehtävässä huhtikuun alussa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- En voi kuvitella tärkeämpää tai merkityksellisempää työtä. Suomalaiset yritykset luovat työpaikkoja, huolehtivat talouskasvusta ja vievät Suomea eteenpäin uudistumalla ja kasvamalla. Tämä on myös se, millä Suomen talous voidaan pidemmällä aikavälillä saada kestävälle tasolle, Helle sanoo STT:lle.

Helle ei arvioi vielä tulevia linjauksiaan EK:n johdossa.

- Sen voin sanoa, että Jyri (Häkämies) on tehnyt aivan erinomaista työtä EK:n toimitusjohtajana. Tälläkin hetkellä EK tekee töitä uudistumisen ja kasvun eteen ja niiden asioiden eteen mitä Suomi kipeästi tarvitsee. Näiden asioiden kanssa teemme työtä jatkossakin, se on aivan selvää.

Hän sanoo olevansa onnellinen ja kiitollinen siitä, että hänet valittiin tehtävään.

- Tuntuu aika uskomattomalta seisoa tässä, koska pohjimmiltani minähän olen itse asiassa vain arka maalaistyttö Keski-Suomesta. Matka sieltä Kivijärven mansikkapelloilta tänne Eteläranta 10:een on ollut aika pitkä. Se on vaatinut tosi paljon työtä, rohkeutta, itseluottamusta ja ympärille todella paljon sellaisia ihmisiä, jotka luottavat ja jotka kannustavat.

EK:n hallituksen puheenjohtaja Aaro Cantell perustelee Helteen valintaa tiedotteessa.

- Minna Helteellä on syvällinen kokemus EK:n liittoyhteistyöstä, edunvalvonnasta ja päätöksiin vaikuttamisen mekanismeista. Hänellä on myös selkeä ymmärrys uudistumisen ja kasvun merkityksestä suomalaiselle hyvinvoinnille. Olen vakuuttunut siitä, että Minnalla on erinomaiset edellytykset jatkaa EK:n vahvaa työtä suomalaisen elinkeinoelämän ja samalla kaikkien suomalaisten hyväksi, Cantell sanoo.

Helle on 52-vuotias oikeustieteen kandidaatti, joka on työurallaan tehnyt poikkeuksellisen siirtymän hoitajien palkankorotuksia ajaneesta johtajasta yrityksiä edustavan keskusjärjestön ylimpään johtoon.

Helle tulee nimityksen myötä rikkoneeksi jälleen yhden lasikaton, sillä hän tulee olemaan ensimmäinen nainen tässä tehtävässä.

- Se on aina uutinen, kun nainen valitaan tehtävään, johon naista ei ole aiemmin valittu. Olen ylpeä siitä, mutta en usko, että sukupuoli on ollut tässä tehtävässä minkäänlainen valintakriteeri, Helle kommentoi lasikaton rikkomista tiedotustilaisuudessa.

HELLE aloitti työuransa työntekijäjärjestöjen palveluksessa. Hän on sanonut, että valinta oli enemmän pragmaattinen kuin periaatteellinen.

- Halusin tehdä työmarkkinajuristin töitä, ja minulla oli mahdollisuus päästä tekemään niitä työntekijäpuolelle. Kun valmistuin vuonna 1997, työtilanne oli vielä aika huono laman jäljiltä. Se ei ollut mikään ideologinen valinta, hän sanoi Helsingin Sanomille vuosi sitten.

Helle on toiminut muun muassa koulutettujen ammattilaisten keskusjärjestön STTK:n edunvalvontajohtajana. Hän edusti työntekijöitä johtotehtävissä myös esimerkiksi sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan työntekijöiden Tehyssä ja korkeakoulutettujen palkansaajakeskusjärjestö Akavassa.

Tehyn edunvalvontajohtajana Helle oli ajamassa hoitajille suuria palkankorotuksia vuonna 2007. Kun hoitajien palkankorotuksista neuvoteltiin vuonna 2021, ääni kellossa oli muuttunut. Hän muistutteli työmarkkinapöydissä tehdyistä virheistä ja nousukaudella tehtävien ylisuurten palkankorotusten vaikutuksista kansantaloudelle.

Helle sanoo STT:lle kokevansa, että työskentely sekä työntekijä- että työnantajapuolella on hänelle uudessa tehtävässä etu.

- Yhteiskuntaa vaivaa tällä hetkellä vastakkainasettelu. Jos jotakin haluaa saada yhteiskunnassa eteenpäin, niin se vaatii myös sitä, että saa muita ihmisiä puolelleen.

HELLE siirtyy EK:hon vientialan edunvalvontajärjestö Teknologiateollisuus ry:n toimitusjohtajan tehtävästä, jota hän on hoitanut noin vuoden verran. Helle oli ensimmäinen nainen myös tässä tehtävässä.

Lisäksi hän oli ensimmäinen suomalainen naispuolinen valtakunnansovittelija, kun hän aloitti tehtävässä vuonna 2015. Hänet muistetaan valtakunnansovittelijan ajoilta siitä, että hän otti käyttöön reaaliaikaisen Twitter-uutisoinnin (nykyinen X) neuvottelujen etenemisestä.

Helle toimi Teknologiateollisuuden varatoimitusjohtajana vuodesta 2021 lähtien ja Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtajana vuodesta 2018.

Teknologiateollisuudella on 1 800 jäsenyritystä, jotka edustavat muun muassa elektroniikka- ja sähköteollisuutta, kone- ja metallituoteteollisuutta ja tietotekniikkaa.

Teknologiateollisuus on yksi EK:n jäsenliitoista.

EK:N nykyinen toimitusjohtaja Jyri Häkämies, 64, on jäämässä eläkkeelle keväällä. Häkämies on ollut EK:n toimitusjohtajana jo vuodesta 2012. EK:ta ennen hän työskenteli muun muassa kokoomuksen kansanedustajana, elinkeinoministerinä ja puolustusministerinä.

Tehtävä olisi alkuperäisen työsopimuksen mukaan päättynyt jo viime vuoden elokuussa, mutta EK:n hallitus päätti viime vuoden alussa jatkaa Häkämiehen sopimusta vielä kahdella vuodella. Perusteluna silloin oli yleinen epävarmuus Suomen taloudessa ja geopolitiikassa.

Saila Kiuttu / STT

Uutista täydennetty klo 14.49 Helteen kommentilla sekä työnantaja- että työntekijäpuolella työskentelystä.