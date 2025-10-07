Työmarkkinat
Henkilökohtaisten avustajien työehdot paranevat – tes yleissitovaksi
Henkilökohtaisten avustajien valtakunnallinen työehtosopimus Heta-tes muuttuu yleissitovaksi, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL kertoo.
– Muutos nostaa noin 7 000 avustajaa pelkästään lakien varasta työehtosopimuksen palkka- ja työehtojen piiriin, mikä on huomattava parannus henkilökohtaisten avustajien asemaan työmarkkinoilla, JHL:n tiedotteessa kerrotaan.
Yleissitovuuden myötä kaikki henkilökohtaiset avustajat, jotka työskentelevät työnantajamallilla, siirtyvät jatkossa työehtosopimuksen piiriin. Työnantajamallissa vammainen henkilö itse toimii avustajan työnantajana.
Heta-tes on ollut tähän asti normaalisitova eli työehtoja on noudatettu vain, jos henkilökohtaisen avustajan työnantaja kuuluu työnantajia edustavaan Heta-liittoon. Näitä työntekijöitä on noin 11 000. Kokonaisuudessaan sopimusalalla on noin 18 000 työntekijää.
JHL on ainoa työntekijöitä edustava liitto, joka neuvottelee henkilökohtaisten avustajien työehtosopimuksesta. Liitto kuvailee, että pitkäjänteinen työ alan arvostuksen, tunnettavuuden ja työehtojen eteen kantaa nyt hedelmää.
– Tämä on merkittävää. Niin työnantajien kuin työntekijöidenkin järjestäytyminen omiin liittoihinsa vie alan työehtoja eteenpäin, JHL:n vastaava sopimusasiantuntija Laura Tuominen sanoo tiedotteessa.
Tuomisen mukaan yleissitovuus vahvistaa työntekijöiden asemaa sekä liiton asemaa henkilökohtaisten avustajien työehtojen edistämisessä.
Yleissitovuuslautakunta päätti asiasta eilen ja muutos astuu voimaan takautuvasti sopimuskauden alusta 1. toukokuuta 2025.
