Henriksson torppaa Purran avauksen: “Hallitusohjelmassa meillä ei ole mitään sellaista”

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) on nostanut esiin ammattikoulun tutkintoajan lyhentämisen. Johannes Ijäs Demokraatti

– Olisikin varmaankin järkevää lyhentää tutkintoaikaa ja täyttää viikkoja lähiopinnoilla. Tiukempi paketti. Ei säästötoimena vaan koulutusparannuksena. Mutta vastaus on aina ei sovi. Huonosti käy kyllä tällä menolla, Purra kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Hän viittaa kommenteillaan Iltalehden juttuun, jossa oli kerrottu OAJ:n jäsenkyselystä, josta ilmenee muun muassa, että lähiopetuksen määrä on viimeisen kolmen vuoden aikana vähentynyt.

OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto on vastannut Purralle X:ssä.

Hän kirjoittaa, että tutkinnon voi suorittaa nopeammin jo nyt ja jos osaamista on. Murron mukaan tutkintojen lyhentäminen laskisi laatua ja loisi esteitä jatkokouluttautumiseen.

– Hienoa, että tärkeä lähiopetuksen lisääminen on hallitusohjelmassa, Murto lisää.

Murto on kommentoinut asiaa myös Demokraatille.

VIIME vuoden huhtikuussa valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä toivoi, että tuleva eli sittemmin syntynyt Orpon hallitus lyhentäisi toisen asteen ammatilliset perustutkinnot kaksivuotisiksi.

– Tutkimusten mukainen johtopäätös on, että opintojen pidentäminen kolmeen vuoteen on lisännyt opintojen keskeyttämisiä ja laskenut opiskelijoiden tulotasoa, kun he joutuvat istumaan yhden ylimääräisen vuoden koulunpenkillä, hän huolehti.

Ministeriö arvioi tuolloin valtion säästävän noin 100 miljoonaa euroa, jos 40 prosenttia ammatillisista perustutkinnoista lyhennetään kolmesta vuodesta kahteen.

Tämän päivän X-viestissään Purra ei siis viitannut säästämistavoitteeseen, vaan kertoi, ettei siitä ole kysymys.

OPETUSMINISTERI Anna-Maja Henriksson (r.) kommentoi Purran avausta Demokraatille tänään eduskunnassa.

Onko nyt tarvetta lyhentää ammattikoulujen tutkintoaikaa?

– Minä lähden nyt toteuttamaan hallitusohjelmaa ja hallitusohjelmassa meillä ei ole mitään sellaista, vaan ammatillista koulutustahan kehitetään edelleen ja rahoitusta lähdetään nyt uudistamaan, Henriksson vastaa.

Hän kertoo, että hänellä oli eilen hyvä tapaaminen ammattikoulujen edunvalvontayhdistyksen kanssa.

– Ollaan uudistamassa oppimisen tukea. Se on tärkeätä. Keskusteltiin myös siitä, että meidän on katsottava hyvin vakavasti nyt sillä silmällä, että millä tavalla saamme enemmän vaikuttavuutta ammatillisesta koulutuksesta niin, että nuoret työllistyvät eivätkä jää työttömiksi. Mutta tämä oli minulle uusi avaus nyt valtiovarainministeriltä ja sehän ei nyt ole hallitusohjelmaan kirjattu, niin en pysty sitä kommentoimaan nyt sen kummemmin, Henriksson sanoo.

Ammattikoulutus nousi keskusteluun myös eduskunnan kyselytunnilla.

Valtiovarainministeri Purra kommentoi viestipalvelu X:n viestiään.

– Se mitä tänään kommentoin, liittyi juuri tähän, josta saamme jatkuvasti palautetta ammattikouluissa käyvien nuorten vanhemmilta. Lähiopetuksen määrä, joita on pahimmassa tapauksessa muutamia tunteja viikossa. Tämä ei ole nuoren kannalta lainkaan optimaalinen tilanne. Totta kai me haluaisimme, että nuori pysyisi koulussa ja oppiminen olisi sujuvaa sitä myöten. Tämä mahdollistaisi sen, että tutkinto saavutettaisiin ja osaaminen olisi sellaista, että se riittäisi työllistymiseen. Ja kuten tässä tviitissä hyvin kuvataan, kyseessähän ei ole säästötoimi vaan koulutuspanostus, hän sanoi kyselytunnilla.

Uutiseen lisätty Purran kommentti kyselytunnilta kello 17.23.

Tyhjäkäyntiä, nuorelle ongelmia. Olisikin varmaankin järkevää lyhentää tutkintoaikaa ja täyttää viikkoja lähiopinnoilla. Tiukempi paketti. Ei säästötoimena vaan koulutusparannuksena. Mutta vastaus on aina ei sovi. Huonosti käy kyllä tällä menolla. 2/2 https://t.co/KLIExRmqhE — Riikka Purra (@ir_rkp) February 29, 2024