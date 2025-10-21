Palkittu politiikan aikakauslehti.
21.10.2025 12:30 ・ Päivitetty: 21.10.2025 12:30

Hilla Group muutosneuvotteluihin Kainuun ja Lapin lehdissä

Hilla Group
Omistajakonserni aikoo vähentää muun muassa Kainuun paikallislehtien julkaisupäiviä.

Mediakonserni Hilla Group kertoo aloittavansa ensi maanantaina muutosneuvottelut usean paikallislehtensä toimituksissa Tunturi-Lapissa ja Kainuussa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Neuvottelut koskevat kolmeatoista ihmistä toimituksissa, jotka julkaisevat Enontekiön Sanomia, Kittilälehteä, Kuhmolaista, Luoteis-Lappia, Sotkamo-lehteä ja Ylä-Kainuuta.

Yhtiö sanoo, että muutosneuvottelut voivat johtaa enintään yhdeksän ihmisen irtisanomiseen tai työsuhteen olennaisten ehtojen yksipuoliseen muuttamiseen.

Syynä on yhtiön mukaan paikallismedioiden heikentynyt kannattavuus ja ulkoisen toimintaympäristön muutokset, kuten mainosmyynnin negatiivinen kehitys, julkaisujen levikin lasku sekä materiaali- ja jakelukustannusten kasvu.

YHTIÖ SANOO, että se suunnittelee vahvistavansa paikallismedioiden digitalisaatiota ja tehostavansa niiden toimintaa.

Tämä voisi tapahtua yhdistämällä Tunturi-Lapin paikallismediat yhdeksi tilattavaksi tuotteeksi sekä vähentämällä Kainuun paikallismedioiden viikoittaisten julkaisupäivien määrän yhteen kertaan viikossa. Julkaisupäivä saattaa myös muuttua.

Yhtiö korostaa, että sen tavoitteena on turvata paikallisen median olemassaolo, koska sen asema alueen uutisten välittäjänä ja elinvoimaisuuden ylläpitäjänä on tärkeä.

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

