Hinnat nousevat hurjaa vauhtia Venäjällä – keskuspankilta yllätyspäätös

Päätös on yllätys, sillä keskuspankin oli laajasti odotettu jatkavan koronnostojaan inflaation hillitsemiseksi.

Venäjällä vuosi-inflaatio kiihtyi virallisten lukujen mukaan marraskuussa noin yhdeksään prosenttiin. Se ylittää selvästi keskuspankin neljän prosentin inflaatiotavoitteen.

Keskuspankin mukaan rahoitusolot ovat tiukentuneet ennakoitua enemmän sen jälkeen, kun ohjauskorkoa viimeksi nostettiin lokakuun lopulla.

Venäjän keskuspankki on nostanut tänä vuonna ohjauskorkoaan kolme kertaa. Korko on kohonnut vuoden mittaan 16 prosentista 21 prosenttiin, ja se on nyt korkeimmalla tasollaan yli kahteen vuosikymmeneen.