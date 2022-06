Hitas-järjestelmää tarvitaan – Helsingissä on huolehdittava pieni- ja keskituloisten mahdollisuudesta omistusasumiseen

Helsinki on Suomen pääkeskus ja asumisen kustannukset ovat kaupungissa ilman julkisen vallan sääntelyä pieni- ja keskituloisille toivottoman korkeat. Pysyvän suuren kysynnän alueilla, väestöltään kasvavissa keskuksissa, eivät markkinat mahdollista keskituloisen palkansaajan maksukyvyn mukaista asumista. Jouko Sillanpää

Useissa läntisen Euroopan suurkaupungeissa muun muassa Wienissä, Berliinissä ja pohjoismaissa kaupungit tai valtio säätelevät asumisen hintaa Suomea voimakkaammin. Sääntelyyn liittyy aina yksittäisiä ongelmia tai sääntöjen kiertämistä. Ilman sääntelyä ovat ongelmat suurempia. Usein esitetään, että lisäämällä voimakkaasti asuntotuotantoa asumisen hinta laskee. Suomen keskittyneillä rakennusmarkkinoilla noususuhdanteessa asuntotuotanto kasvaa, mutta myös asuntojen hinnat suuren kysynnän Helsingissä nousevat. Jos suhdanteet ovat alaspäin, rakentajat vähentävät tuotantoa. Hieman laskevien hintojen tilanteessa asuntojen tarjonta saattaa vähentyä.

Helsingissä tarvitaan valtion asuntorahaston rahoittamia ja säätelemiä vuokra-asuntoja, asumisoikeusasuntoja ja edes hieman omistusasuntojen hintaa hillitseviä Hitas-asuntoja. Kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja tuottaa valitettavasti ainoastaan Helsingin kaupunki. Aiemmin yleishyödyllisiksi määritellyt vuokra-asuntojen yksityissektorin tuottajat ovat muuttuneet korkeaa tuottoa tavoitteleviksi kiinteistösijoittajiksi.

Kaupunki on päättänyt lopettaa Hitas-järjestelmän ilman selkeää päätöstä korvaavasta järjestelmästä. Hitas-järjestelmässä kaupunki säätelee asuntojen laatua ja hintaan vaikutetaan kohtuullistamalla rakentajille voittoa tuottavia rakentamisen katteita. Kaupungin rahaa ei Hitas-kohteisiin käytetä ollenkaan. Hitas-talojen tonttivuokrat ovat toistaiseksi olleet hieman markkinahintaa alempia. Asukkaat maksavat asuntojen hinnan rakentajille ja asuntoyhtiöiden ylläpitokulut maksetaan täysimääräisesti yhtiövastikkeissa. Aiemmin oli mahdollista omistaa useita Hitas-asuntoja. Järjestelmän tarkoitus ei kuitenkaan ollut, että noin 300 henkilöä voisi omistaa useamman asunnon ja laittaa ne vuokralle. Enemmistö tuhansista Hitas-asunnoista on yhdellä omistajalla, joka on hankkinut asunnon omaan asumiseen.

Helsingissä on mahdollistettava pieni- ja keskituloisten mahdollisuus omistusasumiseen. Uudistettavalla Hitas-järjestelmää vastaavalla järjestelmällä tämä voidaan mahdollistaa. Uudessa järjestelmässä uusia asuntoja saisi ostaa vain yhden. Säädeltyjen yhtiöiden yhtiöjärjestykseen tulisi lisätä maininta, että asunnon voi edelleen myydä ostajalle, joka ei omista uuden tai vanhan Hitas-järjestelmän asuntoa tai vaihtoehtoisesti ostajan tulee luopua vanhasta asunnostaan. Ostajien valinnassa olisi hyvä palata järjestelmää perustettaessa noudatettuun pisteytykseen. Suosittaisiin lapsiperheitä, vuokra-asunnosta Hitas-asuntoon muuttavia ja huomioitaisiin ostajan tulotaso hyvin väljillä rajoilla ostajia etusijalle asetettaessa. Jos jossakin kohteessa pisteytyksen kriteerit täyttäviä ostajia ei olisi tarpeeksi, myytäisiin loput asunnot kaikille halukkaille. Omistusasuntojen hintakehitykseen vaikuttaminen on tärkeää Helsingin tulevaisuudelle.

Kirjoittaja on Kanta-Helsingin sosialidemokraattien johtokunnan jäsen.