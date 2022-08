Hoitajaliittojen lakot huolettavat Tyksissä – Tehy: ”Toivomme, että neuvottelut etenevät ja sopimus saadaan pian aikaiseksi”

Sosiaali- ja terveysalan työriidan jatkuessa työtaistelutoimissa on laitettu iso vaihde päälle. Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Super ja sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattijärjestö Tehy ovat antaneet yhteensä kolme lakkovaroitusta, joista kaksi koskee teho-osastoja Varsinais-Suomen ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiireissä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Poikkeuksellisen tilanteesta tekee erityisesti se, että Tehyn keskuslakkotoimikunta on päättänyt, ettei tulevissa työtaisteluissa tulla antamaan suojelutyötä.

Varsinais-Suomessa lakko tarkoittaisi toteutuessaan, että Tyksin aikuisten teho-osasto suljettaisiin 6. syyskuuta alkaen neljäksi vuorokaudeksi.

Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) vt. sairaalajohtaja Sirkku Jyrkkiö kertoo tilanteen olevan vakava, sillä potilasturvallisuutta ei voida lakon aikana sataprosenttisesti taata. Jyrkkiön mukaan riskinä on, että potilaita voi jopa kuolla työtaistelutoimien seurauksena.

- Olemme hyvin huolissamme. Siellä hoidetaan kriittisesti sairaita potilaita ja on ihan selvää, että potilasturvallisuus vaarantuu. Iso riski on siihen, että joku potilas voi kuolla tämän tilanteen takia.

Jyrkkiö korostaa, että aikaisempina vuosina olleissa lakoissa on ollut aina selkeä eettinen periaate siitä, että kriittisesti sairaat potilaat hoidetaan lakonkin aikana.

- Tämän vuoden lakkoilussa on ensimmäistä kertaa tämä piirre, että eettinen periaate kyseenalaistetaan, Jyrkkiö kertoo.

Laki ei edellytä suojelutyön antamista.

TEHYN TOIMINNANJOHTAJA Else-Mai Kirvesniemi kommentoi STT:lle sähköpostitse, ettei Tehy aio avata perusteita, joilla lakkokohteet on valittu.

- Työtaistelutoimet ovat täysin laillisia. Laki ei edellytä suojelutyön antamista, Kirvesniemi kertoo.

Esitettyihin huoliin potilasturvallisuudesta Kirvesniemi vastaa, etteivät Suomen sote-palvelut voi kaatua muutaman sadan hoitajan lailliseen lakkoon. Jos näin käy, työnantajat eivät ole Kirvesniemen mukaan hoitaneet velvollisuuksiaan potilasturvallisuuden suhteen.

- Työnantaja vastaa aina potilasturvallisuudesta. Myös lakon aikana, Kirvesniemi painottaa.

Leikkaukset joudutaan lakon takia siirtämään.

TYKSIN AIKUISTEN teho-osastolla on 24 paikkaa ja keskimääräinen hoitoaika on noin kolme vuorokautta. Lakko koskisi Tehyn ja Superin ilmoituksen mukaan noin kahtasataa työntekijää.

Tehohoidossa olevat potilaat voidaan Jyrkkiön mukaan jaotella kolmeen kategoriaan: isojen leikkausten jälkeen hoitoa tarvitseviin, äkillisesti sairastuneisiin ja onnettomuuksiin joutuneisiin.

- Leikkaukset joudutaan lakon takia siirtämään, mikä on potilaille raskas asia. Siellä on esimerkiksi aivokasvainpotilaita, Jyrkkiö kertoo.

Muita potilaita joudutaan lakon aikana mahdollisesti siirtämään tai ohjaamaan muihin sairaaloihin. Osalle potilaista siirto on mahdollinen, mutta jotkut ovat niin kriittisessä tilassa, ettei heitä voida siirtää.

TYÖNANTAJAPUOLTA EDUSTAVA Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT on ilmoittanut pitävänsä uusia työtaistelutoimia täysin moraalittomina sekä teho-osastojen potilaita että heidän läheisiään kohtaan.

KT:n neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas linjaa, että teho-osastoille kohdistuvissa työtaistelutoimissa tulisi ehdottomasti käyttää suojelutyötä.

- Tämä on todella poikkeuksellista, Nybondas-Kangas kommentoi lakkovaroituksia STT:lle.

Nybondas-Kankaan mukaan Tehy ja Super ovat löytäneet Suomen lainsäädännöstä aukon, joka ylipäätään mahdollistaa näin radikaalit työtaistelutoimet hoitoalalla.

KT:n mukaan potilasturvallisuuslain säätäminen Suomeen olisikin nyt täysin välttämätöntä tällaisten tilanteiden estämiseksi.

Nybondas-Kangas pitää todennäköisenä, että lakkoja voidaan pian kohdistaa muihinkin teho-osastoihin.

- Meillä ei toki ole tietoa Tehyn ja Superin lakkostrategioista, mutta uskon, että nämä työtaistelutoimet ovat vasta alkusoittoa. Ja eihän joukkoirtisanoutumisen uhastakaan olla vielä luovuttu, Nybondas-Kangas sanoo.

Tehyn Kirvesniemen mukaan juuri KT:n haluttomuus neuvotella Superin ja Tehyn kanssa on johtanut siihen, että työtaistelutoimia joudutaan käyttämään.

- KT:n on syytä katsoa peiliin. Sen sijaan, että KT keskittyy syyttelemään hoitajia, olisi parempi, että he keskittyisivät neuvottelemaan sopimusratkaisusta ja vaikuttamaan maan hallitukseen rahoituksen järjestämiseksi. Hoitajapula on yhteiskunnallinen ongelma, jonka myös KT on myöntänyt, Kirvesniemi vastaa.

Sairaanhoitopiiri on pyytänyt siirtoa ja sitä toivotaan.

Kanta-Hämeessä uhkaa vuorokauden mittainen lakko jo ensi viikon perjantaina. Sekä Kanta-Hämeen että Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirit ovat toivoneet lakkojen siirtämistä kahdella viikolla.

- Sairaanhoitopiiri on pyytänyt siirtoa ja sitä toivotaan. Se antaisi meille vähän lisää aikaa valmistautua. Ensisijainen toive on tietysti, että tilanteeseen saataisiin muunlainen ratkaisu eikä lakkoon jouduttaisi, Jyrkkiö Tyksiltä sanoo.

Jos lakkoja päätetään siirtää, päätös ainakin Kanta-Hämeen osalta tulee tehdä käytännössä maanantai-iltana, sillä siirrosta tulee ilmoittaa osapuolille kolme vuorokautta ennen lakon suunniteltua alkua.

Valtakunnansovittelijan toimisto on kertonut, että sosiaali- ja terveysalan työriidan sovittelua jatketaan ensi viikon maanantaina. Lakot eivät toteudu, mikäli Tehy ja Super ehtivät ennen niitä päästä sopimukseen työnantajapuolen kanssa.

Mikäli sopuun ei päästä, erilaisia työtaistelutoimia on Tehyn Kirvesniemen mukaan vielä työkalupakissa jäljellä.

- Katsotaan, mitä hoitajapulan korjaaminen vielä edellyttää. Toivomme, että neuvottelut etenevät ja sopimus saadaan pian aikaiseksi. Lakot eivät ole se, mitä tavoittelemme, vaan palkankorotukset hoitajille ja korjaukset työoloihin. Se on ainoa tapa vaikuttaa hoitajapulaongelman ratkaisuun.

STT – Anniina Korpela