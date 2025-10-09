Kotimaa
9.10.2025 06:42 ・ Päivitetty: 9.10.2025 07:29
Hoitoonpääsyssä yhä laittomia viiveitä – yhdeksälle alueelle uhkasakko
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira määrää yhdeksän hyvinvointialuetta ja Hus-yhtymän saattamaan kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsyn lainmukaiseksi huhtikuun loppuun mennessä.
Määräys koskee Kainuun, Kanta-Hämeen, Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon, Päijät-Hämeen, Satakunnan ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueita. Potilaat eivät ole näissä päässeet hoitoon riittävän nopeasti.
Kiireetön erikoissairaanhoito täytyy lain mukaan aloittaa viimeistään kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on todettu. Nyt jonotusaika on monella paikkakunnalla paljon tätä pidempi.
MÄÄRÄYKSIÄ tehostetaan uhkasakolla, jonka suuruus vaihtelee muutamasta sadasta tuhannesta eurosta kolmeen miljoonaan euroon. HUS-yhtymän uhkasakko on toiminta-alueen koon takia paljon suurempi, 8,5 miljoonaa euroa.
Maaliskuussa 2024 Valvira antoi jo vastaavan määräyksen ilman uhkasakkoa neljälletoista hyvinvointialueelle ja Hus-yhtymälle.
Valviran mukaan osalla alueista tilanne on parantunut selvästi, mutta ei vieläkään lainmukaiseksi. Virasto seuraa myös muiden alueiden hoitojonojen kehittymistä ja tarvittaessa patistaa lisätoimiin syksyn aikana.
