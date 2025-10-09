Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Kotimaa

9.10.2025 06:42 ・ Päivitetty: 9.10.2025 07:29

Hoitoonpääsyssä yhä laittomia viiveitä – yhdeksälle alueelle uhkasakko

iStock

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira määrää yhdeksän hyvinvointialuetta ja Hus-yhtymän saattamaan kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsyn lainmukaiseksi huhtikuun loppuun mennessä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Määräys koskee Kainuun, Kanta-Hämeen, Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon, Päijät-Hämeen, Satakunnan ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueita. Potilaat eivät ole näissä päässeet hoitoon riittävän nopeasti.

Kiireetön erikoissairaanhoito täytyy lain mukaan aloittaa viimeistään kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on todettu. Nyt jonotusaika on monella paikkakunnalla paljon tätä pidempi.

MÄÄRÄYKSIÄ tehostetaan uhkasakolla, jonka suuruus vaihtelee muutamasta sadasta tuhannesta eurosta kolmeen miljoonaan euroon. HUS-yhtymän uhkasakko on toiminta-alueen koon takia paljon suurempi, 8,5 miljoonaa euroa.

Maaliskuussa 2024 Valvira antoi jo vastaavan määräyksen ilman uhkasakkoa neljälletoista hyvinvointialueelle ja Hus-yhtymälle.

Valviran mukaan osalla alueista tilanne on parantunut selvästi, mutta ei vieläkään lainmukaiseksi. Virasto seuraa myös muiden alueiden hoitojonojen kehittymistä ja tarvittaessa patistaa lisätoimiin syksyn aikana.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
8.10.2025
”Hämmästyttää ja surettaa” – STTK:n vuoden luottamusmies toivoisi ay-liikkeelle enemmän arvostusta
Lue lisää

Susanna Luikku

Politiikka
8.10.2025
Oppositioedustajat bensaverosta: ”Ideologista, epäjohdonmukaista ja kalliiksi tulevaa populismia”
Lue lisää

Minna Tawast

Teatteri ja Tanssi
9.10.2025
Arvio: Miehen mallinen haarniska tekee sisältä paperiseksi vankien todelliset tarinat kertovassa Myötätunto-esityksessä
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU