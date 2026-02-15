Hoivalakot alkavat: yksityinen sosiaalipalveluala ei löytänyt palkkasopua

Valtakunnansovittelijan sovintoehdotus ei tuonut ratkaisua yksityisen sosiaalipalvelualan työriitaan. Ensimmäiset työtaistelut alkavat tiistaina. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Sovittelijan toimisto kertoi sunnuntaina viestipalvelu X:ssä, että Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL sekä työnantajaa edustava Hyvinvointiala Hali hylkäsivät sovun.

Tietyissä Attendon, Esperi Caren ja Mehiläisen yksiköissä Pohjois-Suomessa on alkamassa kolmen päivän mittainen lakko tiistaina. Lakko koskee myös tiettyjä lastensuojelulaitoksia eri puolilla Suomea.

Sovittelijan toimiston mukaan sovittelun jatkoaikataulusta kerrotaan myöhemmin.

JHL:N EDUSTAJISTO hylkäsi sovintoehdotuksen, koska liiton tiedotteen mukaan valtakunnansovittelijan esitys ei vastaa alan todellisiin tarpeisiin eikä turvaa työntekijöille reilua palkkakehitystä.

- Annettu sovintoesitys ei korjaa palkkakuoppaa, vaan syventää sitä entisestään, sanoi JHL:n puheenjohtaja Håkan Ekström tiedotteessa.

Ekströmin mukaan yksityisen sosiaalialan ammattilaisten palkka uhkaa jäädä pysyvästi jälkeen julkisen sektorin tasosta.

Työnantajia edustava Hali hylkäsi sovintoehdotuksen, koska katsoi, että palkankorotuksia pitäisi kohdentaa erityisesti uusille, alalle tuleville työntekijöille.

Sovintoehdotus olisi Halin mukaan antanut suurimmat korotukset korkeimpiin kokemuslisiin.

- Ikääntyvänä yhteiskuntana meidän on tärkeää huolehtia, että työ sosiaalialalla houkuttelee sekä koulutuspolkuaan etsiviä nuoria että eri-ikäisiä alanvaihtajia, sanoi Halin työmarkkinajohtaja Kati Virtanen tiedotteessa.

Työriidan osapuolista palkansaajia edustavat Sote ry, Talentia ja Salli olisivat hyväksyneet sovintoehdotuksen.

Esitys olisi kelvannut lähi- ja perushoitajia edustavan SuPerinkin liittohallitukselle. Ratkaisu olisi ollut ”kokonaisuutena arvioiden kohtuullinen” nykyisessä taloustilanteessa, SuPer sanoo tiedotteessaan.

YKSITYISELLÄ sosiaalipalvelualalla työskentelee yli 72 000 ihmistä.

Työehtosopimus kattaa muun muassa vanhusten ja vammaisten palvelut, vanhainkodit, ensi- ja turvakodit, lastensuojelulaitokset sekä henkilökohtaisen avun ja kotipalvelut.

Sopua yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksesta on etsitty marraskuusta lähtien. Kiista siirtyi valtakunnansovittelijan ratkaistavaksi tammikuun lopussa.