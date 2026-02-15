Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Työmarkkinat

15.2.2026 17:31 ・ Päivitetty: 15.2.2026 17:50

Hoivalakot alkavat: yksityinen sosiaalipalveluala ei löytänyt palkkasopua

iStock

Valtakunnansovittelijan sovintoehdotus ei tuonut ratkaisua yksityisen sosiaalipalvelualan työriitaan. Ensimmäiset työtaistelut alkavat tiistaina.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Sovittelijan toimisto kertoi sunnuntaina viestipalvelu X:ssä, että Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL sekä työnantajaa edustava Hyvinvointiala Hali hylkäsivät sovun.

Tietyissä Attendon, Esperi Caren ja Mehiläisen yksiköissä Pohjois-Suomessa on alkamassa kolmen päivän mittainen lakko tiistaina. Lakko koskee myös tiettyjä lastensuojelulaitoksia eri puolilla Suomea.

Sovittelijan toimiston mukaan sovittelun jatkoaikataulusta kerrotaan myöhemmin.

JHL:N EDUSTAJISTO hylkäsi sovintoehdotuksen, koska liiton tiedotteen mukaan valtakunnansovittelijan esitys ei vastaa alan todellisiin tarpeisiin eikä turvaa työntekijöille reilua palkkakehitystä.

- Annettu sovintoesitys ei korjaa palkkakuoppaa, vaan syventää sitä entisestään, sanoi JHL:n puheenjohtaja Håkan Ekström tiedotteessa.

Ekströmin mukaan yksityisen sosiaalialan ammattilaisten palkka uhkaa jäädä pysyvästi jälkeen julkisen sektorin tasosta.

Työnantajia edustava Hali hylkäsi sovintoehdotuksen, koska katsoi, että palkankorotuksia pitäisi kohdentaa erityisesti uusille, alalle tuleville työntekijöille.

Sovintoehdotus olisi Halin mukaan antanut suurimmat korotukset korkeimpiin kokemuslisiin.

- Ikääntyvänä yhteiskuntana meidän on tärkeää huolehtia, että työ sosiaalialalla houkuttelee sekä koulutuspolkuaan etsiviä nuoria että eri-ikäisiä alanvaihtajia, sanoi Halin työmarkkinajohtaja Kati Virtanen tiedotteessa.

Työriidan osapuolista palkansaajia edustavat Sote ry, Talentia ja Salli olisivat hyväksyneet sovintoehdotuksen.

Esitys olisi kelvannut lähi- ja perushoitajia edustavan SuPerinkin liittohallitukselle. Ratkaisu olisi ollut ”kokonaisuutena arvioiden kohtuullinen” nykyisessä taloustilanteessa, SuPer sanoo tiedotteessaan.

YKSITYISELLÄ sosiaalipalvelualalla työskentelee yli 72 000 ihmistä.

Työehtosopimus kattaa muun muassa vanhusten ja vammaisten palvelut, vanhainkodit, ensi- ja turvakodit, lastensuojelulaitokset sekä henkilökohtaisen avun ja kotipalvelut.

Sopua yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksesta on etsitty marraskuusta lähtien. Kiista siirtyi valtakunnansovittelijan ratkaistavaksi tammikuun lopussa.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Mikko Majander

Kohti Ruotsin vaaleja
14.2.2026
Hiipunut keskusta voi olla pääministerintekijä Ruotsissa ja Suomessa
Lue lisää

Eeli Vilhunen

Teatteri ja Tanssi
13.2.2026
Arvio: Shakespeare-tulkinta on myrskyisä teatterileikki
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU