30.10.2025 06:38 ・ Päivitetty: 30.10.2025 06:51

Hollannin vaaleista taas poliittinen pattitilanne

LEHTIKUVA/AFP
Keskustaliikkeen Rob Jettens ehti jo illalla tuuletella voittoennusteitaan, ennen ääntenlaskun tasaantumista.

Hollannissa laitaoikeisto ja EU-mielinen keskusta ovat lähes tasoissa keskiviikkoisten parlamenttivaalien tuloksissa. Keskustan odottama vaalivoitto on alkanut sulaa ääntenlaskennan edetessä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kisa suurimman puolueen paikasta on osoittautunut äärimmäisen tiukaksi.

Maahanmuuttovastaisen laitaoikeiston äänitorven Geert Wildersin vapauspuolue (PVV) on noussut takamatkalta tasoihin Rob Jettenin EU-myönteisen keskustapuolueen D66:n kanssa, kun yli 90 prosenttia äänistä on laskettu.

Molemmat puolueet ovat näillä näkymin saamassa 26 paikkaa parlamentista, kertoo hollantilaisen uutistoimisto ANP:n ennuste. Vielä keskiviikkona ovensuukyselyt ennustivat voittoa D66:lle, joka oli tuolloin saamassa 27 paikkaa maan 150-paikkaisesta parlamentista.

Ennen vaaleja tehtyjen mielipidemittausten mukaan Wildersin PVV-puolueen ennustettiin nousevan suurimmaksi puolueeksi.

Hollannin hallitus kaatui kesäkuussa, koska Wildersin johtama puolue lähti hallituksesta maahanmuuttokysymysten takia.

EDELLISVAALIEN jälkeen hallituskoalition muodostaminen kesti peräti 223 päivää. Virkaa tekevän hallituksen pääministeri Dick Schoof jatkaa tehtävässään, kunnes uusi koalitio on saatu kasaan.

Vaikka PVV onnistuisi maaliviivoilla nousemaan D66:n edelle, ei Wildersiä silti nähdä pääministerinä, sillä kaikki muut puolueet ovat kieltäytyneet hallitusyhteistyöstä PVV:n kanssa.

Hallitusneuvotteluista odotetaan jälleen pitkiä ja vaikeita. ANP:n ennusteen pohjalta hallituskoalitio saattaisi syntyä D66:n rinnalle liberaalioikeiston VVD:stä, jolle ennustetaan 22:ta paikkaa, 20 paikassa kiinni olevasta vihervasemmistosta sekä kristillisdemokraattien CDA:sta, joka on saamassa 18 paikkaa.

