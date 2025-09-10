Palkittu politiikan aikakauslehti.
10.9.2025 11:36 ・ Päivitetty: 10.9.2025 11:38

”Holtitonta, vastuutonta ja tuomittavaa” – Puolustusministeri Häkkänen ei vielä arvioi ilmatilan loukkausten tahallisuutta

LEHTIKUVA / RONI REKOMAA
Puolustusministeri Antti Häkkänen tapasi mediaa valtiosalissa ennen eduskunnan täysistuntoa 10. syyskuuta.

Puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) mukaan Puolassa viime yönä tapahtuneet ilmatilan loukkaukset täytyy selvittää huolellisesti. Puola kertoi havainneensa ilmatilassaan useita venäläisiä drooneja, joista osan se kertoi ampuneensa alas.

Simo Alastalo

Demokraatti

Häkkänen tuomitsee Venäjän toiminnan.

– Se on holtitonta, vastuutonta ja tuomittavaa toimintaa Venäjältä. Tuemme tässä Puolaa ja liittokunta (Nato) toimii yhdessä tällaisissa tilanteissa, Häkkänen sanoi toimittajille keskiviikkona eduskunnassa.

Ilmatilan loukkausten taustalla on Häkkäsen mukaan Venäjän Ukrainassa käymä sota, joka läikkyy muualle Eurooppaan. Sama on pienemmässä mittakaavassa tapahtunut aiemminkin, tosin Puola ei ole aikaisemmin tuhonnut alueelleen lentäneitä drooneja.

– Tällä kertaa Puola on kansallisesti päättänyt, että niitä myös ammutaan alas ja siitä syntyy erilainen tilanne.

HÄKKÄNEN ei halunnut arvailla ilmatilanloukkauksen tahallisuutta. Hän kertoi olleensa yhteydessä Puolan puolustusministeriin heti aamulla. Poliittisen tason lisäksi jäsenmaiden asevoimat ja puolustushallinnot pitävät yhteyttä reaaliaikaisesti, joten kaikki saivat tiedon tapahtuneesta.

– Nyt arvioidaan ensinnäkin tarkasti, että kuinka tahallinen tapaus on, vai onko se harhautunut rypäs drooneja. Se on aika iso kysymys. Sen jälkeen arvioidaan rauhassa Naton piirissä, että minkälaisia toimenpiteitä pitää tehdä.

Naton alueen ja Suomen hän vakuutti olevan edelleen turvassa.

– Joudumme ottamaan vakavasti nämä ja tarkastelemaan Venäjän tarkoitusperiä, mutta Venäjällä on iso kynnys mihinkään varsinaisiin sotilaallisiin toimenpiteisiin ryhtymisessä.

PUOLA on pyytänyt Naton 4. artiklan aktivoimista.

– Se on konsultaatiopykälä, joka saattaa olla jo käytössä.

Jäsenmaat pohtivat artiklan nojalla yhdessä mitä ilmatilan loukkausten kaltaisissa painostavissa tilanteissa pitäisi tehdä. Artikla käynnistää Häkkäsen mukaan keskustelut mahdollisista tehostamistoimenpiteistä.

– Ne ovat lähinnä rauhanajan valvonnan tehtäviä, ilmatilan suojaamista, joita tällä hetkellä tehdäänkin Baltian maissa, Itä-Euroopan maissa. Suomikin on osallistunut näihin air policing -tehtäviin.

Kommentit

