Hovioikeus tylynä Venäjälle: torjui takavarikkovalitukset

Helsingin hovioikeus ei ole myöntänyt Venäjän valtiolle jatkokäsittelylupaa jutussa, joka koskee Suomessa takavarikkoon määrättyä Venäjän valtion omaisuutta. Hovioikeus antoi asiassa ratkaisun tiistaina.

Venäjä vaati hovioikeudessa, että Helsingin käräjäoikeuden aiemmin antama takavarikkopäätös kumotaan. Käräjäoikeus määräsi alkujaan elokuussa 2024 Venäjän valtion omaisuutta Suomessa takavarikkoon yli neljän miljardin dollarin arvosta.

Kyseessä oli väliaikainen turvaamistoimi, jolla haluttiin suojata ukrainalaisen öljy- ja kaasuyhtiö Naftogazin Venäjältä vaatimia varoja.

Oikeuden takavarikkomääräyksen jälkeen Ulosottolaitos päätti lokakuussa 2024 yli 40:n Venäjän omistaman kiinteistön ja huoneiston takavarikoinnista Suomessa. Takavarikoituja kohteita oli muun muassa Helsingissä, Turussa ja Ahvenanmaalla.

Takavarikkojen jälkeen Venäjän suurlähetystö lähetti Suomelle nootin, jossa se protestoi takavarikkoja.

TÄMÄN VUODEN kesäkuussa Helsingin käräjäoikeus käsitteli takavarikkoasiaa uudelleen. Käräjäoikeus totesi, ettei Venäjä ollut vapaaehtoisesti maksanut sille määrättyjä korvauksia.

Näin ollen oikeus piti aiemman takavarikkopäätöksen voimassa.

Käräjäoikeuden mukaan takavarikko oli perusteltu, koska Venäjän valtio saattoi pyrkiä toimimaan tavalla, joka vaarantaisi saatavan perinnän. Oikeus piti todennäköisenä, että Venäjä pyrkisi siirtämään Suomessa olevia suoria omistuksiaan väliyhtiöiden tai sellaisten tahojen omistukseen, joilla ei päällisin puolin vaikuttaisi olevan mitään yhteyttä Venäjän valtioon.

TAKAVARIKKOJEN taustalla on Haagin kansainvälisen välitystuomioistuimen päätös. Tuomioistuin määräsi huhtikuussa 2023 Venäjän maksamaan Naftogazille noin viisi miljardia dollaria korvauksena Krimin miehityksen sille aiheuttamista menetyksistä. Yhtiö kertoi asiasta tiedotteessaan.

Venäjä valtasi Ukrainalle kuuluvan Krimin niemimaan laittomasti vuonna 2014.

Helsingin käräjäoikeuden mukaan Venäjä on nostanut välitystuomiota koskevan kumoamiskanteen Haagin valitustuomioistuimessa. Kannetta on tarkoitus käsitellä marraskuussa.

Käräjäoikeudelle takavarikkopäätöksestä jättämässään valituksessa Venäjä vaatii, että välitystuomion täytäntöönpanon käsittelyä – eli käytännössä esimerkiksi takavarikkopäätöksiä – lykättäisiin siihen asti, kunnes kumoamiskanne Hollannissa on ratkaistu lainvoimaisesti.

Venäjä myös katsoo, ettei Helsingin käräjäoikeus ollut toimivaltainen tekemään Venäjän valtioon kohdistunutta turvaamistoimipäätöstä.

Naftogaz on hakenut Venäjän omaisuutta takavarikkoon Suomen lisäksi myös muissa länsimaissa. Suomi oli tiettävästi ensimmäinen valtio, joka ryhtyi Naftogazin pyynnöstä takavarikoimaan Venäjän omaisuutta.