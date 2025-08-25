HS: Elinkeinoelämän keskusliitto etsii uutta toimitusjohtajaa

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies jää eläkkeelle tehtävästään sopimuksensa mukaisesti ensi vuoden toukokuussa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Asiasta kertoi Helsingin Sanomille EK:n hallituksen puheenjohtaja Aaro Cantell.

Cantellin mukaan toimitusjohtajan vaihdosta ja seuraajan haun aloittamisesta päätettiin perjantaina EK:n hallituksen työvaliokunnan kokouksessa. Hän ei osannut vielä arvioida, kauanko haussa kestää.

- Jouluna saattaa olla jotain kerrottavaa, Cantell arvioi.