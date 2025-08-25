Työmarkkinat
HS: Elinkeinoelämän keskusliitto etsii uutta toimitusjohtajaa
Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies jää eläkkeelle tehtävästään sopimuksensa mukaisesti ensi vuoden toukokuussa.
Asiasta kertoi Helsingin Sanomille EK:n hallituksen puheenjohtaja Aaro Cantell.
Cantellin mukaan toimitusjohtajan vaihdosta ja seuraajan haun aloittamisesta päätettiin perjantaina EK:n hallituksen työvaliokunnan kokouksessa. Hän ei osannut vielä arvioida, kauanko haussa kestää.
- Jouluna saattaa olla jotain kerrottavaa, Cantell arvioi.
Häkämies aloitti EK:n johdossa marraskuussa 2012. Aiemmin hän on toiminut muun muassa kokoomuksen kansanedustajana, puolustusministerinä ja elinkeinoministerinä.
