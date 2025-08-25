Palkittu politiikan aikakauslehti.
25.8.2025 15:44 ・ Päivitetty: 25.8.2025 15:44

HS: Elinkeinoelämän keskusliitto etsii uutta toimitusjohtajaa

LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN
Jyri Häkämies toimi 2000-luvun alussa kokoomusministerinä.

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies jää eläkkeelle tehtävästään sopimuksensa mukaisesti ensi vuoden toukokuussa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Asiasta kertoi Helsingin Sanomille EK:n hallituksen puheenjohtaja Aaro Cantell.

Cantellin mukaan toimitusjohtajan vaihdosta ja seuraajan haun aloittamisesta päätettiin perjantaina EK:n hallituksen työvaliokunnan kokouksessa. Hän ei osannut vielä arvioida, kauanko haussa kestää.

-  Jouluna saattaa olla jotain kerrottavaa, Cantell arvioi.

Häkämies aloitti EK:n johdossa marraskuussa 2012. Aiemmin hän on toiminut muun muassa kokoomuksen kansanedustajana, puolustusministerinä ja elinkeinoministerinä.

