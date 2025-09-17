Politiikka
17.9.2025 05:01 ・ Päivitetty: 17.9.2025 09:40
HS-gallup: SDP:n ero kokoomukseen jo lähes 7 prosenttiyksikköä
SDP jatkaa suosituimpana puolueena 25,3 prosentin kannatuksella, selviää Helsingin Sanomien tuoreesta kannatusmittauksesta.
SDP:n perässä seuraavat pääministeripuolue kokoomus 18,4 prosentilla ja keskusta 16,1 prosentilla.
Muutokset kuukausi sitten julkaistuun kannatusmittaukseen ovat pieniä, mutta SDP:n etumatka kokoomukseen on kasvanut entisestään.
Eniten liikehdintää on nähtävissä kokoomuksen ja perussuomalaisten kannatuksissa. Kokoomuksen suosio laski elokuusta 0,4 prosenttiyksikköä, kun taas perussuomalaisten kannatus vahvistui yhtä monella prosenttiyksiköllä. Perussuomalaiset on nyt neljäntenä 11,4 prosentilla.
Seuraavina tulevat vasemmistoliitto ja vihreät, joita kannatti 9,7 ja 8,6 prosenttia vastaajista.
Muista hallituspuolueista RKP:n kannatus oli 4,0 prosentissa ja kristillisdemokraattien 3,1 prosentissa.
Kaikkien hallituspuolueiden yhteenlaskettu suosio oli tuoreimmassa mittauksessa 36,9 prosenttia. Lukema on laskenut elokuulta 0,1 prosenttiyksikköä.
Verianin toteuttamaan kannatusmittaukseen haastateltiin 18.8.-14.9.2025 kaikkiaan lähes 3 800:aa ihmistä. Aineisto kerättiin internetpaneelissa.
Virhemarginaali on noin 1,6 prosenttiyksikköä suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.