HS-gallup: SDP:n kannatus nyt 22,7 prosenttia – suosio vahvimmillaan yli kahdeksaan vuoteen

SDP jatkaa suosituimpana puolueena, HS-gallup kertoo.

SDP:n kannatus on nyt 22,7 prosenttia, kokoomuksen 19,9 prosenttia ja perussuomalaisten 16,2 prosenttia. SDP:n kannatus on ollut nykyistä korkeammalla HS-gallupissa viimeksi tammikuussa 2016. Silloin Suomessa oli keskustajohtoinen porvarihallitus, johon kuului myös perus­suomalaiset.

SDP:n ykkösasema suosituimpana puolueena on HS-gallupin perusteella vahvistunut huhtikuusta, kun nousua edellisestä mittauksesta on 1,1 prosenttiyksikköä. Kokoomuksen kannatus on säilynyt ennallaan verrattuna huhtikuun tutkimukseen. Perussuomalaisten kannatus sen sijaan on 1,6 prosenttiyksikköä vähemmän kuin huhtikuussa.

Keskustan kannatus on vahvistunut 0,8 prosenttiyksikköä ja on nyt 12,1 prosenttia. Vasemmistoliiton kannatus on 9 prosenttia ja vihreiden 7,8 prosenttia. Kristillis­demokraatit on pitänyt runsas vuosi sitten eduskuntavaaleissa saamansa kannatuksen, 4,2 prosenttia.