HS kertoo nähneensä kompromissiesityksen

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) kehysriihessä tekemä työllisyyden ja talouden kompromissiesitys nostaisi julkisen talouden menotasoa ensi vuonna 900 miljoonalla eurolla, kertoo Helsingin Sanomat. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Lehti kertoo nähneensä esityksen, jossa myös vuodelle 2023 valtion budjettiraamia levennettäisiin 850 miljoonalla eurolla.

Kehyksillä tarkoitetaan raamia, jonka sisään kunkin vuoden budjetin tulisi mahtua. Koronaepidemian vuoksi hallitus on luopunut väliaikaisesti kehysten seurannasta, ja niiden käyttöön on ollut tarkoitus palata jälleen ensi vuoden alusta.

Marin teki eilen illalla kompromissiesityksen talous- ja työllisyystoimista hallituspuolueiden johtajille. STT ja useat muut mediat kertoivat tuolloin tietojensa pohjalta, että esityksen myötä hallitus nostaisi työllisyystavoitteensa 100 000 työlliseen. Tällä hetkellä tavoite on 80 000 päätösperäistä työpaikkaa hallituskauden aikana.

HS:n mukaan tavoitteen korotuksesta vain neljäsosa eli 5 000 työpaikkaa tulisi löytää siten, että toimet olisivat valtiovarainministeriön todentamia ja julkista taloutta vahvistavia.

Lehden mukaan Marinin ehdottaa esityksessä, että pieni osa tavoitteesta saataisiin kasaan ansiosidonnaisen työttömyysturvan euroistamisella. Tällöin turvan ehtona olevan työssäoloehdon täyttymistä ei tarkasteltaisi toteutuneen työajan vaan kertyneiden palkkatulojen perusteella.

Tämä hieman kiristäisi työssäoloehtoa ja pienentäisi siten työttömyysturvan kuluja. Valtiovarainministeriö on HS:n mukaan arvioinut sen lisäävän työllisyyttä noin 1 500 ihmisellä.

Ansiosidonnainen työttömyysturva on ollut eilen alkaneen kehysriihen alla yksi kuumia puheenaiheita työllisyyden edistämiseksi. Varsinkin keskusta on pitänyt esillä turvan mahdollista porrastamista ja myös vihreät ja RKP ovat olleet sille avoimia, mutta vasemmistoliitto on ilmoittanut vastustavansa etuuteen kohdistuvia leikkauksia.

Keskusta: esitys ei tyydytä.

Keskusta on kertonut ilmoittaneensa hallituskumppaneille jo eilen ennen kompromissiesityksestä julkistamista, ettei esitys tyydytä puoluetta.

STT:n tietojen mukaan kompromissiesitys sisältäisi myös työvoimapalveluiden siirron pysyvästi kunnille sekä panostuksia osaamiseen.

Aamulla valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) puolestaan kertoi, että Marinin esityksessä on mukana paljon toimenpiteitä, joissa valtiovalta on mukana kustantamassa työpaikkoja.

– Kun esimerkiksi luomme työllistymisen edellytyksiä osittaistyökykyisille tai kehitysvammaisille, ne eivät voi olla julkista taloutta vahvistavia. Ne ovat kustannuksia aiheuttavia, mutta ne tehdään siksi, että näillä ihmisillä pitää olla mahdollisuus töihin, Vanhanen sanoi ja jatkoi:

– Sen rinnalla täytyy olla toimenpiteitä, jotka selkeästi tuovat tuloja lisää yhteiskuntaan ja vähentävät menoja.

Uutista päivitetty