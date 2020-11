HS kirjoitti Helsingin keskustassa liikkuvista mahdollisesti vaarallisista nuorista – nyt puhuu Nasima Razmyar: ”On riskinä, että leimakirves heiluu myös ilman syytä”

Helsingin ydinkeskustassa sekä osassa pääkaupunkiseudun lähiöitä kokoontuu joukko vaarallisesti käyttäytyviä nuoria. Helsingin poliisi sekä useat muut viranomaiset ja jalkautuvaa työtä tekevät nuorisotyöntekijät ovat hyvin huolestuneita näistä 100–150 nuoresta, Helsingin Sanomat kertoi tänään. DEMOKRAATTI Demokraatti

Valtaosa 100–150 nuoren joukosta on ulkomaalaistaustaisia. He liikkuvat vaihtelevissa ryhmissä.

– Näistä nuorista intervention kohteena on varmasti ollut ihan jokainen. He ovat olleet nuorisorikostutkinnassa sekä lastensuojelussa, ylikomisario Jari Taponen sanoi lehdelle.

Helsingissä on tuhansia maahanmuuttajataustaisia nuoria, joilla ei ole mitään tekemistä tämän asian kanssa, mutta joiden pelkään tulevan leimatuksi.

Nyt asiaa kommentoi myös Helsingin apulaispormestari Nasima Razmyar, joka on kirjoittanut pitkän päivityksen Facebookissa. Razmyar korostaa alkuun, että kyseessä ei ole uusi tai tuntematon ilmiö.

”Nuorisorikollisuus on tilastojen mukaan Helsingissä vähentynyt selkeästi viimeisen 15 vuoden aikana. Helsingissä myös koettu turvallisuus on viime vuosina lisääntynyt. Voi olla, että koronakriisillä on vaikutuksia näihin tilastoihin. Emme tunnista vielä kaikkea siitä aiheutuvaa sosiaalista haittaa. Lieveilmiöt lisääntyvät, kun ohjattua toimintaa ja kohtaamispaikkoja on vähemmän, ja sosiaalinen elämä rajoitettua.”

Hän kuitenkin muistuttaa, että Helsinki on kuitenkin yleisesti ottaen varsin turvallinen ja rauhallinen kaupunki.

”Se ei tarkoita, etteikö jokainen rikos ja väkivallanteko olisi liikaa. Pelon ilmapiiriä ei kuitenkaan pidä lietsoa.”

Helsingin apulaispormestari nostaa esiin myös kysymykset vastuusta ja toimenpiteistä.

”Somessa vaaditaan ihan oikeutetustikin toimia ongelman ratkaisemiseksi. Voi syntyä käsitys, että kyseessä olisi täysin uusi asia, johon ei ole tartuttu. Helsingissä poliisin ja jalkautuvan nuorisotyön työntekijät tuntevat todella hyvin tilanteen ja nuoret. Resursseja voisi aina olla enemmän, mutta joka päivä tehdään todella arvokasta työtä nuorten tukemiseksi ja turvallisuuden takaamiseksi.”

Kolmanneksi Razmyar korostaa jokaisen nuoren yksilöllisyyttä.

”Kun uutisoidaan nuorisojengeistä ja rikollisuudesta, niin on riskinä, että leimakirves heiluu myös ilman syytä. HS:n jutussa kerrotaan reilun sadan hengen nuorisoporukasta, joista suurin osa on maahanmuuttajataustaisia. Helsingissä on tuhansia maahanmuuttajataustaisia nuoria, joilla ei ole mitään tekemistä tämän asian kanssa, mutta joiden pelkään tulevan leimatuksi. Kaikista ilmiöstä pitää voida kirjoittaa, mutta pitää myös olla vastuu sen mahdollisista seurauksista. Jokainen ihminen on yksilö, jokaisella on oma tarinansa. On nuoria, jotka ajautuvat rikolliselle tielle ja usein taustalla on vaikeat olosuhteet. Jokainen tarvitsee yksilöllistä tukea.”