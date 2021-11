HS: Kuntakokeiluissa kaoottisuutta – Ministeri Haatainen lupaa parannusta: ”Tälle me teemme nyt kaikkemme”

Helsingin Sanomien kyselyn mukaan maaliskuussa alkaneen työllisyyden kuntakokeilun tulokset ovat etenkin suurissa kaupungeissa kaoottisia. Kokeilussa osa te-toimistojen hankalimmin työllistyvistä asiakkaista siirrettiin kuntien vastuulle sillä ajatuksella, että työnhakijoiden palvelut paranisivat. Kokeiluun siirtyneistä 240 000 työnhakijasta noin 50 000 on Helsingissä. Simo Alastalo Demokraatti

Lehden kyselyyn vastanneiden kuntakokeilun työntekijöiden mukaan asiakkaita koskevissa lausunnoissa on tehty virheitä ja maksatukset ovat viivästyneet. Työntekijät ovat olleet paikoin asiantuntemattomia ja vasta tehtävässään aloittaneita.

”Tiedän, että usean asiakkaan etuudet ovat katkolla juuri kuntakokeilun toimimattomuuden vuoksi”, vastaa kuntakokeilun helsinkiläinen työntekijä Helsingin Sanomille.

Työministeri Tuula Haatainen (sd.) kertoo ymmärtävänsä kyselyyn vastanneiden kommentteja ja uskoo niiden pitävän paikkansa.

– Tälle me teemme nyt kaikkemme. Ohjausta on lisätty ja tilannetta seurataan koko ajan. Ministeriössä on suunnattu tukitoimia näille alueille, missä tarvetta on, Haatainen kommentoi Demokraatille.

Haataisen mukaan osa ongelmista selittyy koronan aiheuttaman työttömyyden kasvun synnyttämillä ruuhkilla.

– Ilman kuntakokeiluakin te-toimistot ovat ruuhkautuneet. Nyt on vasta lyhyt aika oltu kuntakokeilun kanssa tekemisissä. Sinne on rekrytoitu ihmisiä. Resursseja on lisätty koronan vuoksi 40 miljoonaa euroa, joilla te-toimistot ja myös kuntakokeilut ovat palkanneet lisää väkeä. Kun uutta väkeä palkataan, heidät pitää perehdyttää. Tämä varmasti heijastuu siellä myös. Uudenlaista toimintaa kun tehdään, se aina ottaa aikansa.

”Nyt kun työttömyysluvut alenevat, tilanne alkaa hellittää.”

Toisilla alueilla on pärjätty paremmin, toisilla kokeilun käynnistäminen on ottanut enemmän aikaa.

– Minulla on se tuntuma, että siellä missä työttömyys tai lomautukset iskivät lujimmin kuten esimerkiksi Uudellamaalla, niin siellä on oltu tosi tiukilla. Varmasti se sitten tasaantuu. Nyt kun työttömyysluvut alenevat, tilanne alkaa hellittää. Päinvastoin suurin ongelma on kohtaanto.

Oman haasteensa kokeilulle tuo myös asiakasryhmien vaativuus. Kokeiluissa on mukana vaikeimmin työllistyvät pitkäaikaistyöttömät, alle 30-vuotiaat nuoret ja maahanmuuttajataustaiset ryhmät.

Palvelujen siirto kuntiin on saamassa myös jatkoa. Vuoden 2024 alusta alkaen kuntiin siirtyvät myös yrityspalvelut.

Helsingin Sanomien kyselyyn vastasi lähes sata ihmistä, heidän joukossaan työttömiä, työnantajia, kuntakokeilun henkilökuntaa sekä työ- ja elinkeinotoimistojen työntekijöitä.