HS-kysely: Kannatusnousu tarttui vasemmistoliittoonkin

SDP:n kannatus on nyt 25,1 prosenttia. Toisena on kokoomus, jonka kannatus laski 17,9 prosenttiin. Pääministeripuolueelle 18 prosentin rajan alittaminen on heikoin tulos koko pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituskauden aikana.

Kolmantena on keskusta 14,1 prosentin ja neljäntenä perussuomalaiset 13,0 prosentin kannatuksella. Kummankin tulos heikkeni hieman edellisestä mittauksesta.

Viidenneksi suosituin oli vasemmistoliitto 10,4 prosentilla. Puolueen kannatus on korkeimmalla tasolla 15 vuoden mittaushistorian aikana.

KÄRKIVIISIKON takana puolueiden kannatukset ovat pysyneet jotakuinkin ennallaan. Vihreiden kannatus on nyt 8,5 prosenttia, RKP:n 4,0 prosenttia ja kristillisdemokraattien 3,3 prosenttia.