Politiikka

18.2.2026 06:12 ・ Päivitetty: 18.2.2026 06:12

HS-kysely: Kannatusnousu tarttui vasemmistoliittoonkin

LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela ja demarien ryhmäjohtaja Tytti Tuppurainen eduskunnassa 3. helmikuuta.

SDP jatkaa edelleen Suomen suosituimpana eduskuntapuolueena, kertoo Helsingin Sanomien kannatuskysely. Vasemmistoliittokin pääsi nousun makuun.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

SDP:n kannatus on nyt 25,1 prosenttia. Toisena on kokoomus, jonka kannatus laski 17,9 prosenttiin. Pääministeripuolueelle 18 prosentin rajan alittaminen on heikoin tulos koko pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituskauden aikana.

Kolmantena on keskusta 14,1 prosentin ja neljäntenä perussuomalaiset 13,0 prosentin kannatuksella. Kummankin tulos heikkeni hieman edellisestä mittauksesta.

Viidenneksi suosituin oli vasemmistoliitto 10,4 prosentilla. Puolueen kannatus on korkeimmalla tasolla 15 vuoden mittaushistorian aikana.

KÄRKIVIISIKON takana puolueiden kannatukset ovat pysyneet jotakuinkin ennallaan. Vihreiden kannatus on nyt 8,5 prosenttia, RKP:n 4,0 prosenttia ja kristillisdemokraattien 3,3 prosenttia.

Hallituksen yhteiskannatus oli HS:n gallupissa 38,2 prosenttia eli 0,6 prosenttiyksikköä vähemmän kuin viime mittauksessa.

Verian toteutti kyselyn internetpaneelissa 20.1.-16.2. Siihen haastateltiin yli 4 000:ta ihmistä. Virhemarginaali on noin 1,5 prosenttiyksikköä suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla.

