Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

15.10.2025 04:56 ・ Päivitetty: 15.10.2025 04:56

HS-kysely: Keskustan ja persujen kannatuskisa kiristyy

LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA
Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen ja SDP:n Tytti Tuppurainen eduskunnassa 17. syyskuuta.

Perussuomalaisten kannatuslasku oikenee ja ero ohi menneeseen keskustaan kaventuu, uusi mielipidekysely kertoo. Demarit jatkavat yhä kärjessä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Oppositiopuolueista SDP jatkaa suosituimpana eduskuntapuolueena 24,8 prosentin kannatuksella, selviää Helsingin Sanomien tuoreesta kannatusmittauksesta.

Pääministeripuolue kokoomusta suosi 18,2 prosenttia ja kolmantena tulevaa keskustaa 15,7 prosenttia vastaajista.

Suurin muutos on tapahtunut perussuomalaisten kannatuksessa, joka nousi syyskuusta 1,4 prosenttiyksikköä. Nyt puoluetta kannatti 12,8 prosenttia vastaajista.

Muiden kuin perussuomalaisten kannatusmuutokset ovat maltillisia.

DEMAREILLA on yhä tuntuva, yli kuuden prosenttiyksikön kaula kokoomukseen, vaikka puolueen kannatus laski tuoreessa gallupissa alle 25 prosentin rajan.

Perussuomalaiset on parantanut kannatustaan nyt neljässä viimeisimmässä HS-gallupissa. Vielä kesäkuussa puolueen suosio mateli kymmenessä prosentissa.

Kokoomuksen kannatus on puolestaan laskenut kesän mittauksista. Tuolloin puolue keräsi liki 20 prosentin kannatuksen.

Hallituspuolueiden yhteenlaskettu kannatus on tällä hetkellä 37,8 prosenttia. Syyskuussa luku oli 36,9 ja elokuussa 37,0 prosenttia.

Verianin toteuttamaan kannatusmittaukseen haastateltiin 15.9.-12.10. kaikkiaan lähes 3  600:aa ihmistä. Aineisto kerättiin internetpaneelissa.

Virhemarginaali on noin 1,6 prosenttiyksikköä suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Petri Korhonen

Päätoimittajalta
15.10.2025
Vasemmiston vaikea valinta: luottaako velkajarruun vai talouden taikavoimiin?
Lue lisää

Ville Skinnari

Kolumnit
15.10.2025
Ville Skinnari: EU:n velkajarru tarvitsee tuekseen myös kaasukahvan
Lue lisää

Kari Sallamaa

Kirjallisuus
15.10.2025
Arvio: Antero Holmila päivittää holokaustikeskustelun
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU