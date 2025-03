HS-kysely: SDP yhä kärjessä, hallituksen kannatus enää 41 prosenttia

Opposition suurin puolue SDP jatkaa eduskuntapuolueista suosituimpana, vaikka sen kannatus onkin notkahtanut hieman, kertoo HS-gallup. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt, SDP:tä äänestäisi 24,2 prosenttia. Pääministeripuolue kokoomuksen kannatus on 19,3 prosenttia ja hallituskumppani perussuomalaisten 14,2 prosenttia. Neljäntenä on oppositiopuolue keskusta 13,2 prosentin osuudella.

SDP:n kannatus on notkahtanut viime mittauksesta 0,3 prosenttiyksikköä ja kokoomuksen noussut 0,2 prosenttiyksikköä, mutta molemmat muutokset mahtuvat virhemarginaaliin.

Vasemmistoliiton kannatus on 9,4 prosenttia ja vihreiden 7,8. Hallituspuolueista RKP:n kannatus on 4,1 prosenttia ja KD:n 3,4. Liike Nytin osuus on 2,0 prosenttia.

Hallituspuolueiden yhteenlaskettu kannatus on kyselyssä tasan 41 prosenttia.

Kannatusmittauksen toteutti Verian, joka haastatteli internetpaneelissa noin 3 200:aa ihmistä helmikuun puolivälin ja maaliskuun puolivälin välisenä aikana. Tutkimuksen virhemarginaali on noin 1,8 prosenttiyksikköä suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla.