14.11.2025 08:43 ・ Päivitetty: 14.11.2025 08:43

HS: Nepalilaisia tuontimetsureita riistettiin monilla työmailla

iStock

Kymmenien Nepalista tuotujen metsurien epäillään joutuneen ihmiskaupan uhriksi Suomessa, kertoo Helsingin Sanomat.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Lehden mukaan Rajavartiolaitos epäilee, että ukrainalaismies on houkutellut yhdessä nepalilaisten värvääjien kanssa nepalilaisia metsätöihin valheellisilla tiedoilla.

HS:n tietojen mukaan nepalilaisia on muun muassa vaadittu maksamaan työpaikastaan ja jätetty ilman luvattua työtä. Töihin perehdyttäminen on ollut puutteellista, ja sahojen kanssa tapahtuneet vakavat työtapaturmat yleisiä.

Jutussa on jo yli 50 epäillyn rikoksen uhria, lehti kertoo. Sen mukaan ainakin kaksi epäiltyä on vangittu.

KIRJAUDU