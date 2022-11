HS: Pilvi Torsti ykkösehdokas Euroopan koulutussäätiön johtoon

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan (sd.) valtiosihteeri Pilvi Torsti (sd.) on asetettu ykkösehdokkaaksi Euroopan koulutussäätiö ETF:n johtajaksi, Helsingin Sanomat kertoo. DEMOKRAATTI Demokraatti

Euroopan koulutussäätiön johtokunta nimesi Pilvi Torstin ykkösehdokkaaksi tehtävään viime viikolla. Koulutussäätiön johtokuntaan kuuluu edustajia jokaisesta EU:n jäsenmaasta ja EU-komissiosta. Koulutussäätiön johtajan valitsee Euroopan parlamentti. Helsingin Sanomien tietojen mukaan tämä tapahtunee tammikuussa.

Euroopan koulutussäätiön tehtävä on tukea inhimillistä kehitystä EU:n naapurimaissa. Kumppanimaita on kaikkaan 29. Säätiö auttaa maita uudistamaan ammatillisen koulutuksen ja työmarkkinoiden järjestelmiään, jotta maat voivat hyödyntää parhaiten kansalaistensa kykyjä ja taitoja. Koulutussäätiön toimipaikka on Italian Torino ja sen henkilöstömäärä on 130.

Valtiotieteiden tohtori Pilvi Torsti on toiminut SDP:n kansanedustajana 2017-2019 ja SDP:n kaupunginvaltuutettuna Helsingissä vuodesta 2013 alkaen. SDP:ssä hän on toiminut muun muassa tiede, tutkimus ja innovaatio -työryhmän puheenjohtajana ja vetänyt SDP:n Osaamispolku2030 -valmistelua. Torsti on myös poliittisen historian dosentti, erikoisalanaan Balkanin alue. Torsti on toinen koulutusvientiyritys Helsinki International Schools (Hei Schools) perustajista. Hän toimi yrityksen toimitusjohtajana 2015-2017.