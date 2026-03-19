19.3.2026 08:03 ・ Päivitetty: 19.3.2026 08:03

HS: Purra otti vastaan lähes 800 euron samppanjapullon – ministeriohje kieltää

HEIKKI SAUKKOMAA / LEHTIKUVA

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) otti vastaan lähes 800 euron samppanjapullon, vaikka ministeriohje tällaisen kieltää. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Purra otti HS:n mukaan lahjan vastaan helsinkiläisessä ravintola Pataässässä viime lokakuussa. Pöytäseurueessa oli paikalla myös virkamiehiä ja ministerin esikuntaa.

Valtioneuvoston ministeriohje kieltää yli 200 euron arvoisen lahjan ottamisen itselleen.

Purra vastasi asiasta kysyneelle HS:lle sähköpostitse, että pullo tuotiin avattuna pöytään. Hän ei omien sanojensa mukaan tiedä, pitäisikö vapaa-ajalla epävirallisesti saatuja alkoholijuomia edes ilmoittaa lahjarekisteriin.

