Politiikka
19.3.2026 08:03 ・ Päivitetty: 19.3.2026 08:03
HS: Purra otti vastaan lähes 800 euron samppanjapullon – ministeriohje kieltää
Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) otti vastaan lähes 800 euron samppanjapullon, vaikka ministeriohje tällaisen kieltää. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat.
Purra otti HS:n mukaan lahjan vastaan helsinkiläisessä ravintola Pataässässä viime lokakuussa. Pöytäseurueessa oli paikalla myös virkamiehiä ja ministerin esikuntaa.
Valtioneuvoston ministeriohje kieltää yli 200 euron arvoisen lahjan ottamisen itselleen.
Purra vastasi asiasta kysyneelle HS:lle sähköpostitse, että pullo tuotiin avattuna pöytään. Hän ei omien sanojensa mukaan tiedä, pitäisikö vapaa-ajalla epävirallisesti saatuja alkoholijuomia edes ilmoittaa lahjarekisteriin.
