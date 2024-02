HS: Sakon ja Nammo Lapuan tuotteita päätynyt Venäjälle

Helsingin Sanomien selvityksestä käy ilmi, että suomalaisten aseteollisuusyritysten Sakon ja Nammo Lapuan tuotteita on päätynyt Venäjälle asevientikiellosta huolimatta. Venäläisten sotabloggareiden julkaisujen perusteella näitä aseita ja ammuksia on myös päätynyt venäläisten sotilaiden käyttöön Ukrainassa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Yhteensä Venäjälle on mennyt useita miljoonia suomalaisammuksia. Vuosina 2022-2023 Venäjällä on rekisteröity liki 700 Sakon Riihimäen tehtaalla tehtyjä kivääreitä ja noin 67 000 rasiaa Sakon patruunoita. Samana aikana Venäjällä on rekisteröity noin 174 000 rasiaa Nammo Lapuan patruunoita.

Suomalaisten aseiden ja ammusten päätyminen Venäjälle paljastui helmikuussa venäläisen IStories-verkkolehden ja italialaisen Irpi Median uutisen myötä. HS varmensi nämä tiedot ja hankki uusia tietoja esimerkiksi aseiden reiteistä.

SAKO ja Nammo Lapua kieltävät HS:lle vieneensä tuotteitaan Venäjälle pakotteiden aikana. Yritysten mukaan aseet ja patruunat on viety Venäjälle ilman yritysten lupaa ja niiden tietämättä.

HS:n selvityksen mukaan Sakon kiväärit ja niiden osat ovat päätyneet Venäjälle Italian kautta.

Lapua Sakon omistaa Beretta-konserni, joka on alun perin italialainen. Nammo Lapua on osa Nammo-konsernia, joka on Patrian ja Norjan valtion omistama. Suomen valtio omistaa 50,1 prosenttia Patriasta.