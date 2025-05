HS: Suojelupoliisiin kohdistuu uusi rikosepäily – tästä on kyse

Helsingin Sanomien tietojen mukaan Suojelupoliisiin (supo) kohdistuu uusi rikosepäily. Esimiesasemassa toimiva ylitarkastaja on hyllytetty rikostutkinnan takia. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

HS:n mukaan päätös virasta pidättämisestä tehtiin sen jälkeen, kun valtakunnansyyttäjän toimisto oli ilmoittanut supolle rikostutkinnan aloittamisesta.

Rikosnimikkeitä on useita, ja tapaus liittyy siviilitiedustelun toimivaltuuksiin, joiden käytössä ylitarkastajalla on ollut päätösvaltaa. Päätös virasta pidättämisestä tehtiin 15. toukokuuta. Epäilty on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin.

HS:n tietojen mukaan rikosepäily ei liity aiemmin uutisoituun tiedusteluvyyhtiin, jossa supon entistä päällikköä, nykyistä eduskunnan pääsihteeriä Antti Pelttaria epäillään turvallisuussalaisuuden paljastamisesta.

Supon viestinnästä vahvistettiin STT:lle keskiviikkona, että kyse on toisesta esitutkinnasta. Sitä viestinnästä ei kuitenkaan pystytty vahvistamaan, liittyvätkö tapaukset toisiinsa vai eivät. Molemmissa esitutkinnoissa on sama tutkinnanjohtaja.

PELTTARIN rikosepäily liittyy hänen entiseen tehtäväänsä supon päällikkönä. Pelttari kertoi viime viikolla viestipalvelu X:ssä, että häntä on kuulusteltu rikoksesta epäiltynä.

Syyttäjälaitoksen mukaan on syytä epäillä, että supon toiminnassa on käytetty siviilejä niin, että he ovat saaneet tietää salassa pidettävää tietoa ja voineet käsitellä sitä valvomattomasti.

Yhden toiminnassa käytetyn siviilin tietokoneeseen kohdistuneen tietomurron vuoksi salassa pidettäviä tietoja on paljastunut kokonaan ulkopuoliselle taholle. STT:n tietojen mukaan tietokone on ollut erään supon eläkeläisen käytössä.

Antti Pelttari katsoo, ettei ole syyllistynyt rikokseen.

Eduskunnan kansliatoimikunta päätti kutsua Pelttarin kuultavaksi esitutkinnan takia. Kuulemisen jälkeen toimikunta päättää, pidätetäänkö Pelttari virasta vai voiko hän jatkaa tehtävässään.

Eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio kertoi viime viikolla STT:lle, että kansliatoimikunta kuulee Pelttaria 5. kesäkuuta.