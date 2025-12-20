Kotimaa
20.12.2025 11:23 ・ Päivitetty: 20.12.2025 11:24
HS: Suomalaisten into tukea Ukrainaa laskussa – joka viides katsoi, että Ukrainaa pitäisi tukea enemmän
Suomalaisten halu tukea Ukrainaa rahallisesti tai aseellisesti on hieman heikentynyt, kertoo Helsingin Sanomien teettämä tutkimus.
20 prosenttia vastaajista katsoi, että Suomen pitäisi tukea Ukrainaa enemmän. Tammikuussa näin ajatteli 24 prosenttia vastaajista.
12 prosenttia vastaajista puolestaan koki nyt, että Suomi tukee Ukrainaa liikaa. Tammikuussa näin ajatteli yhdeksän prosenttia.
Tammikuussa puolet vastasi, että Ukrainaa pitää tukea, kunnes Venäjä vetäytyy, vaikka se tarkoittaisi sodan pitkittymistä. Nyt tätä mieltä oli 46 prosenttia.
Vajaa vuosi sitten 38 prosenttia oli sitä mieltä, että osapuolia pitäisi kannustaa lopettamaan sota neuvotteluratkaisulla. Nyt 43 prosenttia on tätä mieltä.
Verianin tekemään tutkimukseen vastasi yli tuhat ihmistä joulukuun puolivälissä. Virhemarginaali on koko aineiston tasolla noin 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.
Kommentit
