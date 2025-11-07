Talous
7.11.2025 11:27 ・ Päivitetty: 7.11.2025 11:27
HS: Teboil aloittanut toimintojensa ja asemiensa alasajon
Kriisiytynyt polttoaineketju Teboil on alkanut ajaa alas toimintojaan, kertoo Teboil Helsingin Sanomille.
Ketjun asemille ei tällä haavaa ole tulossa uusia polttoainelasteja.
Teboilin markkinointi- ja viestintäjohtaja Toni Flyckt viestitti lehdelle, että tietyt polttoainelaadut ovat jo loppuneet joillakin asemilla.
Teboilin tilanne mutkistui entisestään kun ilmeni, että öljykauppaa käyvä Gunvor-yhtiö peruu ostotarjouksensa Teboilin venäläisen emoyhtiö Lukoilin ulkomaantoiminnoista, joihin myös Teboil kuuluu.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.
Lisää aiheesta
Talous
7.11.2025 06:51
Teboil ei saanutkaan Gunvor-konsernista uutta omistajaa