7.11.2025 11:27 ・ Päivitetty: 7.11.2025 11:27

HS: Teboil aloittanut toimintojensa ja asemiensa alasajon

LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA
Teboil Sveitsinhovi -liikenneasema kuvattuna Hyvinkäällä 28. lokakuuta 2025.

Kriisiytynyt polttoaineketju Teboil on alkanut ajaa alas toimintojaan, kertoo Teboil Helsingin Sanomille.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Ketjun asemille ei tällä haavaa ole tulossa uusia polttoainelasteja.

Teboilin markkinointi- ja viestintäjohtaja Toni Flyckt viestitti lehdelle, että tietyt polttoainelaadut ovat jo loppuneet joillakin asemilla.

Teboilin tilanne mutkistui entisestään kun ilmeni, että öljykauppaa käyvä Gunvor-yhtiö peruu ostotarjouksensa Teboilin venäläisen emoyhtiö Lukoilin ulkomaantoiminnoista, joihin myös Teboil kuuluu.

Kommentit

