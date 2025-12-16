HS:n Viestikoekeskus-jutun toimittajien tuomiot jäävät voimaan – KKO hylkäsi valituslupahakemukset

Korkein oikeus on hylännyt valituslupahakemukset Viestikoekeskus-jutussa. Tämä tarkoittaa sitä, että hovioikeuden tuomio jää voimaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Hovioikeus tuomitsi tämän vuoden heinäkuussa kaksi Helsingin Sanomien toimittajaa turvallisuussalaisuuden paljastamisesta ja sen yrityksestä.

Toimittaja Tuomo Pietiläinen tuomittiin neljän kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen ja toimittaja Laura Halminen 80 päiväsakon eli reilun 4 000 euron sakkorangaistukseen. Heistä vain Pietiläinen työskentelee enää Helsingin Sanomissa.

Lisäksi HS:n omistaja Sanoma Media Finland määrättiin poistamaan yleisön saatavilta ja hävittämään Helsingin Sanomien verkkosivuilla vuonna 2017 julkaistu juttu. Juttu, jonka otsikko on ”Salaisuus kallion uumenissa – juuri kukaan ei tiedä, mitä tekee Puolustusvoimien Viestikoekeskus, mutta nyt HS:n saamat asiakirjat avaavat mysteerin”, oli HS:n sivuilla vielä tiistaiaamuna.

HS:n vastaava päätoimittaja Erja Yläjärvi kertoo STT:lle tekstiviestitse, että Sanoma perehtyy nyt kokonaisuuteen, muun muassa tekstin poistamiseen liittyviin seikkoihin.

Tikkakoskella sijainnutta Puolustusvoimien Viestikoekeskusta käsitellyt juttu sisälsi käräjäoikeuden mukaan yksityiskohtia kymmenen vuoden takaisista sotilastiedustelun tehtävistä, toiminnasta, organisaatiosta, suorituskyvystä ja hankinnoista. Oikeudenkäynnissä tietojen osoitettiin olevan keskeisesti peräisin Puolustusvoimilta, oikeus totesi.

Valituslupaa korkeimmalta oikeudelta hakivat toimittajat, Sanoma Media Finland, Puolustusvoimat ja syyttäjät.

HOVIOIKEUS katsoi julkaistun ja julkaistavaksi aiottujen artikkeleiden sisältäneen tietoja seikoista, jotka ovat olleet Suomen ulkoisen turvallisuuden vuoksi säädetty salassa pidettäväksi.

Lisäksi hovi katsoi, että toimittajat voivat joutua vastuuseen turvallisuussalaisuuksien julkistamisesta tai niiden julkistamisen yrittämisestä, vaikka itse julkaisupäätöksen tekisikin toimituksen ylin johto.

Hovioikeuden mukaan tietojen julkaisemista ei voitu perustella sillä, että kyse olisi yhteiskunnallisesti merkittävän tiedon julkisuuteen saattamisesta. Lisäksi hovioikeus katsoi, että Suomen ulkoinen turvallisuus ohitti näissä olosuhteissa toimittajien sananvapauden.

Toimittajien tuomiot kovenivat hovioikeudessa merkittävästi.

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Pietiläisen tammikuussa 2023 turvallisuussalaisuuden paljastamisesta sakkorangaistukseen. Halminen taas jätettiin rangaistuksetta, vaikka hänen katsottiin syyllistyneen niin ikään turvallisuussalaisuuden paljastamiseen.

Käräjäoikeus hylkäsi syytekohdan, joka koski julkaistun artikkelin jälkeen julkaistavaksi aiottua artikkelikokonaisuutta. Hovioikeus kuitenkin katsoi Pietiläisen ja Haimilan syyllistyneen myös turvallisuussalaisuuden paljastamisen yritykseen.

STT:n pääomistaja on Sanoma Media Finland.

Heli Laakkonen / STT

Uutista täydennetty klo 11.35: Yläjärven kommentilla ja sen jälkeisellä kappaleell6