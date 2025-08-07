Huhumylly yltyy: tapaavatko Trump ja Putin jo ensi viikolla?

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin tapaaminen voi onnistua lähiaikoina: tästä vihjaavat sekä venäläiset että amerikkalaiset. Tarkempaa paikkaa tai aikaa ei ole kerrottu. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tapaamista valmistellaan jo, kertoi Putinin avustaja Juri Ushakov venäläisen uutistoimiston Ria Novostin mukaan.

Ushakovin mukaan Yhdysvallat olisi ehdottanut tapaamista, johon Venäjä on alustavasti vastannut myöntävästi.

Vladimir Putin kommentoi asiaa toimittajille torstaina Kremlissä lyhyesti: hän arveli, että Arabiemiirikunnat voisi isännöidä tapaamista, jos sellainen toteutuu.

Myös Donald Trump kertoi tapaamisen olevan mahdollinen lähiaikoina. Hän mainitsi asiasta toimittajille keskiviikkona Valkoisessa talossa.

Trump ei kertonut tarkemmin, missä kaksikon mahdollinen tapaaminen järjestettäisiin.

Maan ulkoministeriön mukaan Venäjä on laatinut Ukrainaan tulitaukoehdotuksen, ja aiheesta keskustellaan vielä Ukrainan ja Euroopan maiden kanssa.

Yhdysvaltain erityislähettiläs Steve Witkoff keskusteli Moskovassa Putinin kanssa eilen.

SAMAAN AIKAAN myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on ehdottanut tapaamista Putinin kanssa. Zelenskyi kirjoitti asiasta viestipalvelu X:ssä.

Zelenskyin mukaan aitoja ratkaisuja Ukrainaan voidaan löytää vain johtajien välillä käydyillä keskusteluilla. Zelenskyi sanoo pitävänsä tarpeellisena tapaamisen ajankohdan sekä keskusteluissa läpi käytävien aiheiden määrittämistä.

Ensin Venäjän on kuitenkin Zelenskyin mukaan lopetettava surmaaminen ja suostuttava aselepoon.

Zelenskyi sanoi käyneensä keskusteluja Naton pääsihteerin Mark Rutten sekä Suomen presidentin Alexander Stubbin kanssa. Hän painotti tekevänsä yhteistyötä muidenkin valtiojohtajien kanssa.

YHDYSVALTALAINEN New York Times (NYT) kertoo kahteen nimettömään lähteeseen viitaten, että Trumpin ja Putinin tapaaminen olisi mahdollisesti jo ensi viikolla.

Uutiskanava CNN:n mukaan Putin ehdotti valtiojohtajien tapaamista Witkoffin vierailun aikana. NYT:n mukaan Trumpin on määrä kokoontua pian tapaamisen jälkeen kolmenkeskisesti Putinin ja Zelenskyin kanssa.

Trump kertoi lehden mukaan aikeistaan keskiviikkona puhelinkeskustelussa Euroopan maiden johtajien kanssa. Ukrainalaislähde kertoi uutistoimisto AFP:lle, että presidentti Stubb oli mukana puhelinkeskustelussa.

Stubbin, Zelenskyin ja Trumpin lisäksi keskusteluun ottivat osaa Saksan liittokansleri Friedrich Merz, Britannian pääministeri Keir Starmer ja sotilasliitto Naton pääsihteeri Rutte.

Valkoinen talo ilmoitti, että Trump kertoi puhelun aikana suhtautuvansa avoimesti ajatukseen Zelenskyin ja Putinin tapaamisesta.

- Venäläiset kertoivat halustaan tavata presidentti Trump. Presidentti on avoin ajatukselle molempien, Zelenskyin ja Putinin, tapaamisesta, kertoi Valkoisen talon lehdistöedustaja Karoline Leavitt.

NYT:n lähteen mukaan Trumpin ilmoitus yllätti useat valtiojohtajat, jotka esittivät jälkikäteen epäilynsä kaavaillun tapaamisen vaikuttavuudesta. Toisen lähteen mukaan keskusteluun osallistuneet vaikuttivat hyväksyvän Trumpin kannan.