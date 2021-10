Huhut kuolemastani ovat ennenaikaisia

Tällä tekstillä Mark Twain laittoi lehteen ilmoituksen 1800-luvun viimeisinä vuosina katkaistakseen huhut terveydentilastaan. Samoihin aikoihin oli jo perustettu työväenpuolueet pohjoisessa Euroopassa. Antton Rönnholm

Viimeiset vuosikymmenet on kuultu milloin kenenkin ilmoittautuvan uudeksi sosialidemokratiaksi, ”koska aate ja puolueet ovat henkitoreissaan”.

Saksassa vasemmiston sloganit kopioineen Angela Merkelin valtakausi tulee kuitenkin nyt loppuun Islannin vaalien kanssa samanaikaisesti. SPD voitti vaalit Saksassa. Norjassa Arbeijderpartiet on vastikään voittanut vaalit, ja hallituksen muodostus on käynnissä. Ruotsalaiset saivat hiljattain pidettyä hallitusasemansa pääministeri Stefan Löfvenin erinomaisten neuvottelutaitojen ansiosta. Sosialidemokraatit kokoontuvat valitsemaan uuden puheenjohtajan ja pääministerin marraskuussa.

Tästä kaikesta olisi mukava kuulla enemmän niin valtakunnan yleismedioiden – ja myös sosialidemokraattisesta – näkökulmasta.

Kansanliikkeet hengittävät keskustelun kautta.

EIKÄ siinä kaikki. Tanskassakin valmistaudutaan marraskuun kunta- ja aluevaaleihin. Tanskan puolue täyttää tänä syksynä kunnioitettavat 150 vuotta ja gallupit lupaavat hyvää hallituspuolueelle. Edellisissä vaaleissa sosialidemokraatit voittivat viidestä alueesta neljä ja demaripormestari on noin puolessa 98 kunnasta. Vaikka Tanskassa parlamenttivaalit pitää järjestää viimeistään kesäkuussa 2023, hallitus voi päättää niiden järjestämisestä koska tahansa jo vuoden 2022 aikana noin kuukauden varoitusajalla.

Suomessa Tanskan politiikka liitetään järjestään maahanmuuttoon, mutta maan hallitus tekee paljon muuta. Tanskan sosialidemokraattien puoluekokouksessa puheenjohtaja Mette Frederiksen korosti puheessaan niin ilmastoteemoja kuin suurten kaupunkien tilannetta. Hänen mukaansa maanviljelyksen on myös osallistuttava siihen, että Tanska saavuttaa vähennystavoitteensa vuonna 2030. Ilmastokysymys on Tanskassa aidosti merkittävä, ja sillä varmasti yritetään strategisesti lähestyä myös uusia kaupunkilaisia äänestäjäryhmiä.

PÄÄMINISTERIN kongressipuhe kehysti tulevia vaaleja. Myötätuuli gallupeissa on pidettävä yllä. Hallitus on kahden ensimmäisen vuoden aikana keskittynyt erityisesti harvemmin asuttuihin alueisiin pääkaupungin ulkopuolella. Nyt lasten pääministerinä tutuksi tullut Frederiksen haluaa tavoittaa Kööpenhaminan ja suuret kaupungit.

Kokouksessa huomiota herätti nuorisoliiton puheenjohtaja Frederik Vad Nielsen, joka tivasi, millaista yhteiskuntaa olemme luomassa.

– Puolueella on suurin punainen enemmistö 40 vuoteen. Käytämmekö sitä oikein, Vad Nielsen kysyi.

Hän puhui länsimaiden nuorten eksisten­tiaalisesta kriisistä ja yhteisöjen merkityksestä ja haastoi kiinteistöjen myyntivoittojen verotusta kärjellä, että olisi tärkeämpää saada nuoret itsenäistymään kuin taata heidän vanhemmille maksimaalinen omaisuuden arvonnousu.

Reipas puhe sai hyvät aplodit. Ja syystä. Kansanliikkeet hengittävät keskustelun kautta. Ne lunastavat luottamuksen äänestäjiltä perinteisillä sosialidemokraattisilla arvoilla ja modernilla hyvinvointivaltion politiikalla. Meillä on paljon opittavaa muilta ja muilla meiltä. Huhut sosialidemokratian kuolemasta on taas kerran todistettu vääriksi. Me johdamme Pohjolaa. Ja yli satavuotiaiksi puolueet ovat suorastaan notkeita.